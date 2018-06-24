القبض على عصابة سرقت 130 ألف درهم قبل ساعات من إقلاعهم

المصدر: عجمان : البيان

تمكنت القيادة العامة لشرطة عجمان بجهود أفراد إدارة التحريات والمباحث الجنائية من إلقاء القبض على عصابة مكونة من أربعة أشخاص من الجنسية العربية بتهمة سرقة مبلغ مالي وقدره 130الف درهم من أحد عملاء البنوك.

وحول تفاصيل الواقعة صرح المقدم أحمد سعيد النعيمي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بورود بلاغ من أحد الأشخاص آسيوي الجنسية يفيد بتعرضه للسرقة من داخل المركبة بعد قيامه بسحب المبلغ المالي من أحد البنوك في إمارة عجمان ووضعه في المركبة، ثم توجه إلى أحد المحال التجارية حيث قام بإيقافها أمام المحل ونزل منها تاركاً المبلغ المالي بداخلها، وعند عودته لاحظ اختفاء المبلغ المالي من داخل المركبة.

وعلى إثر ذلك توجه أفراد التحريات والمباحث الجنائية إلى مسرح الحادث وبالمعاينة تم التأكد من صحة المعلومات، وبناء عليه تم تشكيل فريق عمل من إدارة التحريات والمباحث الجنائية من قبل مدير الإدارة لمتابعة الجناة وإلقاء القبض عليهم.

وبعد قيام فريق التحريات بالبحث والتحري المكثف وجمع الأدلة تم تحديد نوع المركبة المستخدمة في عملية السرقة، كما تبين تورط ثلاث أشخاص آخرين من الجنسية العربية في عملية السرقة، وبتكثيف البحث والتحري تبين أن المشتبه بهم على وشك مغادرة الدولة عن طريق مطار الشارقة الدولي، وبالتنسيق مع شرطة الشارقة تم ضبطهم قبل مغادرة الدولة بساعات قليلة، وهم المدعو (ي.م.ر) والمدعو (م.ز.س) والمدعو (م.ف.أ) والمدعو (ج.م.ع)، وبسؤالهم عن الواقعة أقروا بارتكابهم الجريمة، كما ضبط المبلغ بحوزتهم ، فتم إحالة ملف القضية والمتهمين إلى النيابة العامة.

وأشاد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بكفاءة وخبرة رجال الشرطة وجهودهم التي تمكنوا بها من القبض على المتهمين، داعيا الجمهور إلى عدم التردد في التبليغ عن أي شخص يحاول ارتكاب السرقة أو أي جريمة أخرى يعاقب عليها القانون، مؤكـداً أن شرطـة عجمـان ستكون بالمرصاد وستتعامـل بكـل حـزم مـع كـل من يفكر بالعبث بأمن الوطن وسلامـة المواطنيـن والمقيميـن.