شرطة أبوظبي تحقق في انتحار شخص شنق نفسه على جسر

تحقق القيادة العامة لشرطة أبوظبي حول ملابسات العثور على شخص من الجنسية الآسيوية وجد مشنوقا على جسر المشاة بشارع الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم "شارع المطار" في أبوظبي.

وكان مركز القيادة والتحكم بإدارة العمليات في قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي تلقى بلاغا في الساعة الحادية عشرة و 19دقيقة صباح اليوم الأحد يفيد العثور على شخص من الجنسية الآسيوية مشنوقاً على جسر المشاة بشارع المطار في أبوظبي حيث انتقلت الفرق المعنية الى موقع الحادث وباشرت تحقيقاتها بشأنه وماتزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث.