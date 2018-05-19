القبض على 5 تجار حشيش في رأس الخيمة

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بشرطة رأس الخيمة بالتعاون مع الإدارة العامة الاتحادية لمكافحة المخدرات، من ضبط (5) أشخاص من الجنسية الأفريقية يتاجرون بمخدر الحشيش، وذلك بحسب ما صرح به العميد عدنان علي الزعابي مدير إدارة مكافحة المخدرات ، حيث أوضح بأنه وردت معلومات مؤكدة من ، تفيد عن وجود (5) أشخاص من الجنسية الأفريقية، يحوزون كمية من مخدر الحشيش، ويرغبون في بيعها وترويجها في الإمارة، وعليه تم تشكيل فريق عمل لرصد ومراقبة ومتابعة تحركات الأشخاص المذكورين، و لما حانت ساعة الصفر، قام رجال المكافحة بالتعاون مع إدارة المهام الخاصة بضبطهم في كمين محكم بإحدى المنازل التي يقطنون بها في الإمارة، وبحوزتهم مخدر الحشيش،

كما تم ضبط مجموعة من الأوراق المالية النقدية المزورة لديهم من فئات مختلفة.

وأشاد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، بدعم وزارة الداخلية، وكذلك بالتعاون و التنسيق القائم بين كافة إدارات مكافحة المخدرات على مستوى الدولة على ما يبذلونه من تعاون وجهد، كما أشاد بالدور الكبير الذي توليه الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالوزارة، و حرصها و متابعتها المستمرة و الحثيثة لكافة القضايا و الأنشطة التي يتم تنفيذها، بما يخدم العمل الشرطي و يعمل على مكافحة و محاربة هذه الآفة الخطيرة.

وأضاف بأن شرطة رأس الخيمة حريصة على تطبيق إستراتيجية وزارة الداخلية ومبادرتها لخفض مستوى الجريمة من خلال تقليل الجرائم المقلقة و المنظمة، وخفض مستوى الجريمة من خلال تعزيز أسلوب التعامل مع الجرائم ذات الأولوية، و التقليل من الجرائم الأكثر انتشاراً.

من جانبه اوضح مدير إدارة مكافحة المخدرات، أنه و بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تم إحالة المضبوطين إلى الجهات المختصة لاستكمال باقي الإجراءات بحقهم، لينالوا الجزاء العادل.

و توجه العميد عدنان الزعابي بخالص الشكر والتقدير للإدارة العامة الاتحادية لمكافحة المخدرات، على ما أبدوه من تعاون بناء وجهد كبير في ضبط المتورطين في القضية، و توفيرهم الدعم اللازم لإدارة مكافحة المخدرات بشرطة رأس الخيمة، مما يعزز منظومة الأمن في الدولة، ويضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد، والمتاجرة بأرواح أبنائها الشباب، كما توجه بالشكر الجزيل، لكافة الضباط و ضباط الصف والأفراد بإدارة مكافحة المخدرات على جهودهم المخلصة في سبيل المحافظة على أمن وطنهم، و التضحية بأرواحهم من أجل خدمة هذا الوطن.