حجز 668 مركبة مخالفة بمنازل أصحابها في الشارقة

حجزت إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامـة لشرطة الشارقة 668 مركبة مخالفة في منازل أصحابها منذ بداية يناير وحتى نهاية أبريل من العام الجاري.

وقال الرائد مرزوق خلفان النقبي مدير فرع حجز المركبات بإدارة المرور والدوريات، أن شرطة الشارقة تحرص بشكل مستمر على تطوير خدماتها، وتجويدها بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لشرطة الشارقة، و التي تتماشى وأهداف ورؤى وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة، وتسهيل الإجراءات على الجمهور.

وأشار الرائد النقبي إلى أن حجز المركبات في المنزل يشمل عدداً من المخالفات غير المشددة، كـقيادة المركبة برخصة منتهية المفعول، أو قيادة مركبة منتهية الترخيص، أو تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد عن 60 كم/ساعة، أو نقل الركاب في مركبة بصورة زائدة عن العدد المقرر لها.. وغيرها من المخالفات التي لا تعتبر جسيمة وبالغة الخطورة.

موضحاً أن آلية حجز المركبات تكون في عهدة مالكها داخل المنزل ، فيما تتم متابعتها إلكترونياً عبر تركيب جهاز تتبع ذكي في المركبات المحجوزة لإرسال إشارات إلى شرطة الشارقة تفيد باستخدام وتحريك السيارات المحجوزة في عهدة مالكيها، ومخالفة الحجز المنزلي.