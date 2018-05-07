وفاة شخص في احتراق شاحنته برأس الخيمة

توفي شخص آسيوي الجنسية متأثرا بإصاباته البليغة بعد احتراقه بالكامل إثر وقوع حادث تصادم قوي بين شاحنته وأخرى على شارع الإمارات في إمارة رأس الخيمة .

وأشار العقيد أحمد الصم النقبي مدير إدارة المرور والدوريات الى ورود بلاغ لغرفة العمليات يفيد بوقوع حادث تصادم قوي بين شاحنتين على شارع الإمارات ونشوب حريق هائل فيهما.

وأضاف أن دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف والدفاع المدني تحركت وتم الوصول الى مكان البلاغ ، حيث تم اخماد الحريق من قبل فرق الاطفاء التابعة للدفاع المدني وتبين احتراق السائق بالكامل 'المتسبب ووفاته وتم نقل الجثة الى المستشفى تمهيدا لتسليمها لذويها لاتمام مراسم الدفن حسب الاصول المتبعة.

كما تم نقل سائق الشاحنة الأخرى المتضرر الذي كان واقفا على كتف الطريق الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ، وتم نقل ملف الحادث الى الجهات المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة .

وناشد الصم النقبي السائقين كافة بتوخي الحيطة والحذر والقيادة الآمنة والانتباه للطريق جيدا خاصة عند القيادة في الأوقات المسائية لتدني مستوى الرؤية ، والتقيد بالتعليمات والالتزام الكامل بها لتفادي وقوع الحوادث المرورية وما ينتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات .