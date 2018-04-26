يدفنها في بيت الزوجية ويعرض الشقة للإيجار

عثرت شرطة الشارقة على جثة سيدة من الجنسية الهندية مقتولة ومدفونة بحفرة في بيت شعبي بمنطقة ميسلون كانت تقطنه برفقة زوجها واثنين من الأطفال.

وورد بلاغ إلى الشرطة من أحد الجيران يفيد بوجود رائحة كريهة تصدر من المنزل محل الواقعة، فتوجهت فرقة من الشرطة إلى المنزل ليتفاجئوا بإعلان للإيجار تم وضعه على الجدار ورقم تواصل في الهند. وبالاستعانة بالكلاب البوليسية، عثر على جثة الزوجة مدفونة بحفرة.

وقال مصدر شرطي أن الحادثة وقعت منذ شهر تقريبا ومتهم فيها الزوج الذي غادر برفقة أولاده إلى بلاده. ويرجح سببها لخلافات عائلية موضحا أن السيدة تعرضت للطعن بسلاح أبيض وأنه تم تحويل الجثة للمختبر الجنائي.

وتسعى القيادة العامة لشرطة الشارقة عبر الانتربول لإعادة الزوج المتهم إلى الدولة ومحاكمته.