احتراق محل"سكراب" و 3 مركبات في الشارقة

سيطرت فرق الدفاع المدني في الشارقة على حريق اندلع "الأحد" في محل سكراب بالمنطقة الصناعية الرابعة في الشارقة عند العاشرة ودقيقة صباحا نتج عنه احتراق قطع غيار سيارات جديدة . كما تضرر من الحريق سكن عمال واحتراق 3 سيارات .

وقال مصدر مسئول بقسم الإعلام بالدفاع المدني بالشارقة إن فرق الانقاذ بالدفاع المدني تمكنت من السيطرة على حريق اندلع في محل سكراب بالصناعية الرابعة وفور وصول البلاغ تحركت آليات وفرق الدفاع من مركز سمنان والإدارة والحمرية ونقطة النهدة وتمكنت من السيطرة على الحريق عند العاشرة و34 دقيقة دون اصابات بشرية ، وتم تبريد الحادث وتسليمه للجهات المختصة لمعرفة ملابساته .