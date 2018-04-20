"حيلة التدليك" تقود عصابة إفريقية إلى السجن

قضت الهيئة القضائية في محكمة جنايات دبي بحبس عصابة إفريقية مكونة من 6 أشخاص، بالحبس 3 سنوات والإبعاد عن الدولة، بعد تورطهم بسرقة 2900 دولار، وألف درهم، وساعة ثمينة تقدر قيمتها بنحو 7 آلاف دولار، مملوكة لمجني عليه من جنسية آسيوية حجزوه بطريق الحيلة بأن استدرجوه إلى غرفة فندقية من خلال إحدى النسوة بحجة تقديم خدمات التدليك له، وبمجرد دخوله الغرفة تعرض للاحتجاز من قبل العصابة التي احتجزته ومنعته من الخروج بقصد تنفيذ جريمة السرقة التي وقعت بعد تهديده بالاعتداء عليه إذا لم يسلمهم مفتاح الغرفة التي يقطن فيها في فندق آخر، والرقم السري الخاص بالخزنة الموجودة فيها.

ودلت التحقيقات الخاصة بهذه القضية على أن الجناة استخدموا الإكراه في هتك عرض المجني عليه بتصويره بوضع مخل بوساطة هاتف نقال، من أجل الاعتداء على خصوصيته وتهديده بالصور والتسجيل في تنفيذ مخططهم الإجرامي.