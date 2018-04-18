"الوطني للبحث والإنقاذ" يسعف مصاباً آسيوياً على متن سفينة قبرصية

تمكن المركز الوطني للبحث والإنقاذ من اسعاف مصاب من الجنسية الآسوية اثر اصابته بحروق بليغة على متن سفينة تابعة لقبرص حيث تم نقله إلى مستشفى راشد في دبي.

وحرك المركز طائرة البحث والإنقاذ لاسعاف المصاب بعد ان تم التواصل مع قائد السفينة وإبلاغه بأن السفينة خارج حدود المياه الإقليمية التابعة للدولة حيث افاد القبطان بالساعة التي يصل فيها حدود الدولة.

يذكر ان المركز الوطني للبحث والإنقاذ الذي يعتبر الأول من نوعه في الدولة يقوم بتقديم خدمات البحث والإنقاذ البري والبحري والجوي في الدولة والسيطرة عليها وفقا لأعلى المعايير الدولية المستمدة من منظمة الطيران المدنى الدولى "إيكاو" والمنظمة البحرية الدولية. IMO .