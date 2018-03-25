شرطة دبي تضبط عصابة دولية سرقت 100 مليون بات تايلاندي

نجحت شرطة دبي في ضبط عصابة من 25 شخصا تخصصت في سرقة حسابات بنكية في تايلاند وبعض الدول الاسيوية بلغ اجمالي حجم سرقاتها 100 مليون بات تايلندي.

وتخصصت العصابة في ايهام أصحاب الحسابات البنكية بعدة روايات ابتزازية كاذبة للاحتيال وتحويل مبالغ مالية من حساباتهم الى حسابات وهمية في بعض دول شرق اسيا .

وثمن اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي التعاون الدولي المثمر مع السلطات التايلاندية الذي أدى الى ضبط العصابة مؤكدا أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" الهادفة الى خلق مجتمع ينعم جميع افراده بالأمن والأمان تشكل حافزا قويا لجميع العاملين في شرطة دبي الى بذل اقصى جهد لحفظ الامن والأمان في المجتمع من كافة المخاطر التي تهدده سواء داخليا او قادمة من الخارج.

وعزا سعادة اللواء المري نجاح العملية الى توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالعمل على تطوير العلاقات العالمية والراسخة بين دولة الامارات العربية المتحدة ومختلف دول العالم في مجال مكافحة الجريمة ووضع الخطط الناجعة التي تتصدي للمجرمين محلياً واقليمياً ودوليا .

واشاد سعادة اللواء عبد الله المري بالجهود التي تقوم بها فرق العمل في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في حفظ الأمن والأمان وبذل كل ما هو غالٍ ونفيس وتأدية الرسالة الأمنية على أكمل وجه مثمنا سرعة تجاوبهم في القاء القبض على افراد العصابة في زمن وجيز.

ومن جانبه اشاد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي بتعاون شرطة دبي الدولي مع جميع الأجهزة الشرطية في العالم مشيراً الى ان رجال الشرطة في جميع انحاء العالم يعملون بروح الفريق الواحد ويقفون حصنا منيعا ضد كل من تسول له نفسه العبث بأمن المجتمع في جميع انحاء العالم.

وأوضح اللواء خليل المنصوري، ان تفاصيل القضية تعود الى ورود معلومات الى شرطة دبي تدل على وجود اشخاص يتراوح عددهم حوالي 24 شخصا من الجنسية التايلاندية وشخص من تايوان يشكلون عصابة إجرامية منظمة تتخصص في سرقة حسابات بنكية في تايلاند وبعض الدول الاسيوية الأخرى عن طريق الاحتيال والنصب وايهام أصحاب الحسابات البنكية بعدة روايات ابتزازية كاذبة للاحتيال وتحويل مبالغ مالية من حساباتهم الى حسابات وهمية في بعض دول شرق آسيا حيث ان جميع ضحاياهم من تايلاند وبعض الدول الاسيوية.

وبين اللواء خليل المنصوري ان افراد العصابة تم تسجيل بلاغات نصب واحتيال ضدهم في تايلاند وانهم يستخدمون التكنولوجيا التقنية الحديثة في اسلوبهم الاجرامي لكي تبدو الجريمة كأنها جريمة عابرة للقارات .

وفور تلقى المعلومات تم تشكيل فريق عمل من شرطة دبي لمداهمة وكر العصابة والقاء القبض عليهم وبعد ان تم تحديد مكانهم الذي يختبؤون فيه والذي يقع في منطقة سكنية تم مداهمتهم والقاء القبض على جميع افراد العصابة المكونة من الرجال والنساء وبحوزتهم حوالي 150 هاتفا ذكيا و40 " لابتوب" بالإضافة الى بعض الأجهزة التقنية التي تساعد في ارتكاب تلك الأنواع من جرائم.

وأوضح اللواء المنصوري ان العصابة اتخذت مقرها في منطقة سكنية حتى يبينوا انهم عائلة اسيوية لكي يبعدوا أي شكوك من حولهم.