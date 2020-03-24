إغلاق الشواطئ والحدائق والسينما وإيقاف كافة الأنشطة في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

أغلقت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان الشواطئ والحدائق العامة ومحمية الزوراء ودور السينما وأماكن الألعاب وصالات الرياضة بالإضافة إلى تعليق جميع الفعاليات والمهرجانات وإيقاف كافة أنشطة والتجمعات، والقيام بحملات تعقيم وتطهير شاملة ومكثفة لجميع المباني والشوارع ومناطق الإمارة ومرافقها، تنفيذاً لكافة القرارات الصادرة عن حكومة الدولة للحد من انتشار الفيروس.

تعقيم المرافق العامة

وقال عبدالرحمن النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط سخرت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان كوادرها الفنية والإدارية للقيام بحملة لتعقيم جميع مرافق الإمارة، وتشمل الحملة منطقتي مصفوت والمنامة، ويأتي دور الدائرة بالتزامن مع حزمة الإجراءات الوقائية التي تقوم بها الدولة، حيث قام قطاع الصحة العامة والبيئة بالدائرة بحملة تعقيم شاملة في إطار جهود الدائرة المستمرة لمنع انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد ومحاصرته والقضاء عليه.

واكد على اهتمام وحرص الدائرة على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، لافتا الى تشكيل فريق عمل من موظفي الدائرة مكون من 120 عامل وتسخير 15 آلة متطورة للحد من انتشار الفيروس وتطبيق كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية لسلامة سكان عجمان.

وذكر ان عملية التعقيم والتطهير شملت جميع مناطق ومرافق الإمارة، مثل الحدائق العامة، والشوارع، والكورنيش، والممشى، وجسور المشاة، والأسواق، وستسمر حملات التعقيم في كافة المرافق إلى أن ينحسر الفيروس وتتعافى الدولة، ويأتي دور الدائرة من منطلق رؤيتها نحو بيئة مستدامة وبنية عصرية لبناء مستقبل عجمان، وحرصها على سلامة وصحة المجتمع.

الامان والسلامة

ولفت الى أن الدائرة تحرص على تطبيق أعلى معدلات الأمان والسلامة الصحية لكافة العاملين فيها، والتزاماً بالقرارات الصادرة من الجهات المعنية بالدولة بهذا الخصوص، كثفت الدائرة الجهود باتخاذ العديد من الإجراءات والخطوات الرامية إلى الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

واكد بانه تم اغلاق الشواطئ والحدائق ومحمية الزوراء ودور السينما وأماكن الألعاب وصالات الرياضة بالإضافة إلى تعليق جميع الفعاليات والمهرجانات وإيقاف كافة أنشطة والتجمعات، والقيام بحملات تعقيم وتطهير شاملة ومكثفة لجميع المباني والشوارع ومناطق الإمارة ومرافقها.

واشار إلى أنّ الحملات التوعوية والتفتيشية وعمليات تطهير وتعقيم مرافق الإمارة تندرج في إطار الحرص المستمر على سلامة العاملين كافة، مع الحفاظ على أمن وصحة وسلامة زوار الإمارة، داعياً الجميع إلى الالتزام بالتعليمات والقرارات الحكومية بما فيه مصلحة الوطن والمجتمع.

تدابير وقائية

ومن جهته أكد المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة، أن البلدية تولي الصحة العامة أهمية كبيرة وتسعى للحفاظ على سلامة جميع أفراد المجتمع من خلال تكثيف جهودها في التوعية والتعقيم والتطهير واتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع انتشار الفيروس من خلال تطبيق جميع التعليمات الواردة من حكومة الدولة، بتكاتف وتعاون مختلف الجهات وأفراد المجتمع.

واكد ان الدائرة اتخذت حزمة من الإجراءات الوقائية من ضمنها تعقيم وتطهير كافة مناطق ومرافق الإمارة باستخدام مواد صديقة للبيئة، وأشار إلى أن البلدية ألزمت صالونات الحلاقة بإجراءات احترازية جديدة منها، ارتداء العاملين للكمامات والقفازات واقتصار التواجد فيها على الزبائن من متلقي الخدمة فقط، وعدم استقبال الزبائن الذين تظهر عليهم أعراض البرد والإنفلونزا، أو الزبائن الذين يتعذر تقديم الخدمة لهم مباشرةً للانشغال بزبائن آخرين، والطلب من الزبائن مغادرة الصالون فور الانتهاء من تلقي الخدمة، والامتناع تمامًا عن تقديم الضيافة.