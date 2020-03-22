مجموعة فاين تزيد معدلات إنتاجها للكمامات الطبية في الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت مجموعة فاين الصحية القابضة، إحدى المجموعات المتخصصة في صناعة الورق الصحي، عن رفع معدلات إنتاجها لأقنعة الوجه فاين جارد من فئة N95 في منشأتها الجديدة بعجمان بهدف تلبية مستويات الطلب عليها في دولة الإمارات العربية المتحدة.



واستجابةً للتدابير الاحترازية العالمية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بدأ مصنع المجموعة بإنتاج 8 آلاف من كمامات "أقنعة فاين جارد" من فئة N95 يومياً، مع تخصيص كامل الإنتاج لتلبية الطلب داخل الدولة.

وينتج المصنع الذي تبلغ مساحته 5000 قدم مربع، أقنعة تتميز بامكانية إعادة الاستخدام، حيث تدوم فعاليتها لمدة عام كامل ويمكن غسلها حتى ثلاثين مرة. كما يمتلك القناع القدرة على تنقية الهواء، وهو مدعم بتقنية " ليفينج جارد Livinguard" السويسرية الحاصلة على براءة الاختراع، ما يُسهم في تعقيم الهواء الداخل عبر القناع وتحييد البكتيريا والفيروسات والفطريات على المستوى الجزيئي بكل فعالية، حيث أثبتت التجارب قدرة الطبقات المعالجة والمدعمة بهذه التقنية على تثبيط مجموعة من الفيروسات، بما فيها المسببة لشلل الأطفال، والإنفلونزا، والحمى الصفراء، والفيروس العجلي المعروف باسم فيروس الروتا، وغيرها الكثير.



وقد تطرق مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، يوم الثلاثاء، 17 مارس الجاري، إلى أقنعة الوجه من فئة N95 أثناء مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض، حيث طلب من شركات المقاولات في الولايات المتحدة التبرع بمخزونها من أقنعة الوجه من فئة N95 لصالح المستشفيات المحلية خلال هذه الفترة التي تشهد انتشار فيروس كوفيد-19.



وفي هذا الصدد، قال جيمس مايكل لافيرتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة فاين الصحية القابضة: "تأتي سلامة الأفراد والمجتمع في دولة الإمارات والمنطقة والعالم على رأس أولوياتنا، وهذا ما دفعنا إلى زيادة إنتاجنا لتلبية معدلات الطلب في الأسواق ذات الأولوية".



وفي ضوء التزايد غير المسبوق في معدلات الطلب العالمي نتيجةً للحالة الصحية الطارئة التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد، أكّدت مجموعة فاين الصحية القابضة بأنّ إنتاجها للأقنعة في سوق مقرها الرئيسي في الأردن، والتي تزود منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم ككل، سيزداد أيضاً من 5 آلاف وحدة في الأسبوع إلى 50 ألف وحدة يومياً. وعلاوةً على ذلك، بدأت المجموعة الأسبوع الماضي عمليات الإنتاج لحوالي 20 إلى 25 ألف قناع يومياً في سريلانكا، في حين سيبدأ الانتاج من مصنعها الجديد في المملكة العربية السعودية خلال الشهر المقبل، ومن المحتمل أيضاً بدأ عمليات الإنتاج في إيطاليا.

