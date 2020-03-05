طقس الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئيا، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على البحر، سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، والبحر مضطرب يصبح متوسط الموج بعد الظهر في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وتوقع المركز أن يتشكل الضباب غدا الجمعة صباحا على مناطق متفرقة ويكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيا وتميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف. والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية وشرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويوم السبت يكون الطقس ضبابا في الصباح على مناطق متفرقة وصحوا إلى غائم جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة. الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويوم الأحد يحتمل تشكل الضباب صباحاً على بعض المناطق الساحلية الشمالية ويكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيا وغائم ليلا شمالا. الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويكون الطقس يوم الاثنين رطبا صباحا على بعض المناطق الداخلية الشمالية وغائما جزئيا إلى غائم خاصة شمالا مع احتمال سقوط بعض الأمطار أقصى شمال وشرق الدولة وانخفاض في درجات الحرارة. الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 38كم/س، والبحر متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.