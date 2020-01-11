إجلاء 120 أسرة في رأس الخيمة إلى فنادق وسكنات آمنة

المصدر: البيان الإلكتروني

تعرضت إمارة رأس الخيمة لأمطار غزيرة تفوق المعدلات الطبيعية المعتادة في مثل هذا التوقيت ما نتج عنه بعض الأضرار التي استدعت تدخل فريق الأزمات والطوارئ المحلي، بالتعاون مع الجهات المختصة في الإمارة لمعالجتها، حيث تم تقديم خدمات إجلاء 120 من الأسر من أهالي المنازل، التي تضررت بيوتهم من الأمطار الغزيرة وجريان الوديان والسيول إلى بعض الفنادق والأماكن الآمنة، ولا زالت الجهود مستمرة ومتواصلة للتعامل مع البلاغات التي قدمها الأهالي لغرفة العمليات في شرطة رأس الخيمة من تضررهم من الوديان في المناطق المعنية.

وأوضح اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، أن الحفاظ على سلامة كافة أفراد المجتمع تمثل أولوية لفريق الأزمات والطوارئ المحلي وأن الجميع لن يتوانى عن تقديم أي مساعدة أو دعم لجميع المبلغين، وكلنا على أهبة الاستعداد لأي طارئ حتى انتهاء الظروف الجوية التي تمر بها الإمارة، وحث الجمهور للتواصل على الأرقام ( 999 ) للحالات الطارئة أو (901) للاستفسارات والحالات غير الطارئة.