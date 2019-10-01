طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام، وغائما جزئياً أحياناً ظهراً على المناطق الشرقية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

حركة الرياح: جنوبية غربية - شمالية غربية / 18 - 28 كم/س، تصل إلى 38 كم/س أحياناً.

الخليج العربي: خفيف إلى متوسط الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:24 عند الساعة 04:07 الجزر الأول عند الساعة 08:57 الثاني عند الساعة 47:21.

بحر عمان: خفيف إلى متوسط الموج. فيما سيحدث المد الثاني عند الساعة 00:58

الجزر الاول عند الساعة 14: 18 عند الساعة 06:44.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 41 29 85 20

دبي 39 30 80 30

الشارقة 38 28 85 35

عجمان 38 29 80 30

أم القيوين 40 28 85 30

رأس الخيمة41 27 80 25

الفجيرة 35 30 80 45

العين 41 31 60 20

ليوا 43 27 85 15

الرويس 38 26 85 25

السلع 40 29 80 30

دلما 40 31 85 30

طنب الكبرى 38 30 80 45

طنب الصغرى 38 30 80 45

أبو موسى 38 30 80 45