استدرج فتاة لشقته واعتدى عليها .. فنال جزاءه

المصدر: دبي ــ رامي عايش

أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم حكما بالسجن 10 سنوات والإبعاد عن الدولة بحق سائق سيارة أجرة، استدرج فتاة إلى مقر سكنه بحجة التحدث معها في أمور تخص تعيينها في وظيفة وعدها بها، واعتدى عليها على شرفة شقته التي كان يقطنها 4 آسيويين آخرين كانوا جميعهم تحت تأثير المشروبات الكحولية.

وتشير تفاصيل هذه الواقعة، إلى أن سائق سيارة أجرة آخر ساعد المجني عليها بعد هروبها من منزل المتهم الذي احتجزها بعد الاعتداء عليها، في الإبلاغ عن "الفاعل"، بعد أن شاهدها وهي تبكي، بينما كانت تركب معه لإيصالها إلى مقر سكنها مع خالتها في أبوظبي.

وأوضحت المجني عليها في تحقيقات النيابة، أنها حضرت إلى الدولة في مارس الماضي بتأشيرة زيارة للبحث عن عمل واستقرت في منزل خالتها في أبوظبي، وهناك تعرفت على شقيقة الجاني التي أخبرتها أن "الأخير" سيساعدها، في تأمين فرصة عمل، فلما تواصلت معه عبر "الواتساب" طلب منها الحضور إلى دبي، فحضرت بعد عدة أيام، وأجرت مقابلة في أحد الأماكن، القريبة من مقر سكنه، ثم انتظرته لنحو ساعة أسفل بنايته، بناء على طلبه.

وأضافت، أنه لدى حضور السائق، أقنعها بالصعود معه إلى شقته مدعياً أنه سيناقش معها مسألة العمل، ولتناول وجبة العشاء، واعداً إياها بتوصيلها إلى أبوظبي، دون أن تتوقع ما كان ينتظرها في تلك الشقة التي كانت عبارة عن غرفة واحدة يقطنها إلى جانب المتهم 4 أشخاص كانوا يحتسون المشروبات الكحولية في ذاك الوقت.

وقالت المجني عليها، إن السائق أغلق باب الشقة، بالمفتاح ومن ثم أخفاه، وأخذ هاتفها المتحرك بحجة إيصاله بالشاحن، قبل ان يصطحبها إلى شرفة الشقة، التي علق عليها بطانة لتغطيتها من الخارج، ويُسمعها كلاماً معسولاً أنه يحبها وسوف يتزوجها، وفجأة اعتدى عليها رغم توسلاتها ومقاومتها وتحذيراتها له أن ما يفعله حرام، وأنها ما زالت لم تتزوج، مضيفة أنه هددها بإحضار زملائه في السكن للاعتداء عليها إذا استمرت في الصراخ.

وبينت المجني عليها للنيابة أنها تمكنت بعد تعرضها للاغتصاب من الهرب من الشقة مستغلة نوم المجرم الذي كان يمنعها من التوجه إلى المستشفى لتلقي العلاج، واستطاعت أن تستوقف سائق سيارة أجرة تعاطف معها بعدما علم بقصتها، وأوصلها الى مركز للشرطة لفتح بلاغ في الواقعة، قبل أن يتلقى اتصالاً من شخص مجهول عرض عليه المال كيلا يشهد في المحكمة مع الفتاة "ولكنه رفض".