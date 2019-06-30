اللجنة الوطنية للانتخابات لـ "البيان": لا تصويت "أون لاين" في انتخابات 2019

المصدر: أبوظبي: موفق محمد

أكدت اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، أن التصويت «أون لاين» من خلال أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف أو الأجهزة اللوحية الذكية بعيداً عن المراكز الانتخابية، لن يطبق في «انتخابات 2019» كونها ليست الممارسة المثالية للانتخاب، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الإجراء يأتي ترسيخاً لشفافية العملية الانتخابية.

وشددت لـ «البيان» على أن التصويت المباشر من أعضاء الهيئات الانتخابية هي الممارسة الأفضل بالنسبة للتجربة الانتخابية، حتى يقرر الناخب من يختار بكل سرية وقناعة، وأمام الجميع، وليس عن بعد، مضيفةً بأنها «تتبع أفضل الممارسات العالمية، مستفيدة في ذلك بالكثير من التجارب الانتخابية التي شهدتها بعض دول العالم، والتي حققت نجاحات ملموسة على كافة الصعد».

وأضافت، أن نظام التصويت، الذي سيتم تطبيقه وفقاً للتعليمات التنفيذية، سبق تطبيقه في الانتخابات الماضية، مما يدل على نجاحه، إذ لا تستغرق عملية التصويت سوى دقائق محدودة، منذ دخول الناخب إلى المقر الانتخابي ومن ثم التأكد من هويته ودخوله إلى البرنامج والإدلاء بالصوت والخروج دون الحاجة للوقوف في طوابير، مشيرة إلى أن استمرار الدولة في تطبيق نظام التصويت الإلكتروني يساعد على أن يدلي الشخص بصوته في دقائق.

ولفتت اللجنة إلى أن التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 لم تنص على التصويت «أون لاين» أي بعيداً عن مراكز الانتخاب، بل تنص على أنه يتم الانتخاب عن طريق الاقتراع السري المباشر، ويتم التحقق من شخصية عضو الهيئة الانتخابية من خلال بطاقة الهوية الصادرة من هيئة الإمارات للهوية، وتتخذ لجنة إدارة الانتخابات الإجراءات اللازمة لمنع تكرار تصويت الناخبين أكثر من مرة خلال الدورة الانتخابية الواحدة.

ويدلي الناخب بصوته من خلال أجهزة التصويت الإلكتروني المعتمدة في مركز الانتخاب وفقاً للخطوات المحددة فيها وفي حالة استخدام نظام التصويت اليدوي، تسلم لجنة مركز الانتخابات لكل ناخب ورقة الاقتراع ليثبت رأيه فيها في المكان المخصص لذلك داخل قاعة الانتخاب، ثم يضعها في صندوق الاقتراع أمام رئيس كل لجنة مركز الانتخاب أو أحد أعضائها، كما ويجوز لمن وردت أسماؤهم في الهيئات الانتخابية أن يدلوا بأصواتهم في البعثات الدبلوماسية التي تحددها اللجنة ووفق النظام الذي تعتمده لذلك.