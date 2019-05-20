توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً إلى غائم على بعض المناطق، وتتكون السحب الركامية يصاحبها سقوط بعض الأمطار على بعض المناطق الجنوبية والشرقية، والرياح معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً، وتكون مثيرة للغبار والأتربة، وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 25 - 35 كم/س، تصل إلى 50 كم/س مع وجود السحب.

الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:28 الثاني 02:28 الجزر الأول عند الساعة 08:56والجزر الثاني عند الساعة 20:10.

اما بحر عمان فمتوسط الموج يضطرب أحياناً فيما سيحدث المد الأول عند 11:56 والمد الثاني عند الساعة 22:56 الجزر الاول عند الساعة 17:45والجزر الثاني 05:38.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 40 26 70 25

دبي 39 28 65 25

الشارقة 39 28 60 25

عجمان 38 27 70 20

أم القيوين 39 26 75 25

رأس الخيمة 38 27 70 25

الفجيرة 36 26 80 55

العين 39 26 65 15

ليوا 41 27 60 10

الرويس 39 28 70 15

السلع 40 27 75 20

دلما 34 27 70 25

طنب الكبرى 33 26 85 40

طنب الصغرى 33 26 85 40

أبو موسى 33 26 85 40