"الأرصاد": الطقس حار غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني الأرصاد أن يكون الطقس غدا حارا بوجه عام وغائما جزئيا ومغبرا أحيانا.. فيما تظهر بعض السحب المنخفضة شرقا ويحتمل أن تكون ركامية بعد الظهر والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة.

وقال - في نشرته اليومية - إن الرطوبة النسبية تزداد خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف غربا.

وأوضح أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية من 15 إلى 25 كم/س خلال الصباح والليل.. تصبح شمالية غربية /16 - 34 كم/ساعة على البحر أحيانا بعد الظهر.

ونوه إلى أن الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط الموج.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:30 والثاني عند الساعة 04:54 والجزر الأول عند الساعة 11:16 والجزر الثاني عند الساعة 23:30.

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيفا إلى متوسط الموج.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:13والمد الثاني عند الساعة 02:39، والجزر الأول عند الساعة 21:07 والجزر الثاني عند الساعة 08:16.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى:

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 47 31 90 15

دبي 43 33 85 15

الشارقة 44 29 70 20

عجمان 43 30 75 25

أم القيوين 41 32 75 30

رأس الخيمة 42 32 80 35

الفجيرة 41 33 80 20

العين 47 33 45 10

ليوا 48 27 85 15

الرويس 42 28 85 30

السلع 42 28 80 25

دلما 42 31 90 35

طنب الكبرى 39 31 85 45

طنب الصغرى 39 31 85 45

أبوموسى 39 31 85 45