«فري هولد مدييشن» تطلق أول وقف للاستشارات العقارية بـ 5 ملايين درهم

تزامناً مع قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإعلان عام 2017 عاماً للخير، أعلنت مؤسسة «فري هولد مدييشن للمعلومات» مشاركتها في الرؤية العالمية للوقف التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لإعادة إحياء الوقف كأداة تنموية للمجتمعات.

وتأتي مشاركة مؤسسة «فري هولد مدييشن للمعلومات» عن طرق التكفل بمصاريف دراسات متكاملة للاستشارات العقارية لأصحاب المشاريع المتعثرة ممن يبحثون عن حلول حول هذه المشاريع، وتمثل هذه الخدمة أسلوباً جديداً في مساعدة صغار المستثمرين الذين اشتروا عقارات قيد التطوير، ما يعمل على مساعدتهم في إيجاد حلول فاعلة للصعوبات التي يواجهونها.

وتكفلت مؤسسة «فري هولد مدييشن للمعلومات» بمصاريف 400 دراسة سنوياً وتقديم الحلول والاستشارات العقارية من خلال الدراسات والمعلومات التي تم إعدادها الخاصة بهم والتي تقدر بقيمة تتجاوز 5 ملايين درهم، إذ يمكن لأصحاب المشاريع التواصل مباشرةً مع المؤسسة للاستفادة من هذه الخدمة الوقفية.

وقال حمد قاسمي رئيس مجلس الإدارة في مؤسسة «فري هولد مدييشن للمعلومات»: إن عام الخير الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، شجّع مؤسسات القطاع الخاص على المساهمة المجتمعية».

وقال الدكتور حمد الحمادي الأمين العام لمركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة: «مع تنوع المؤسسات في القطاع الخاص فإننا نقوم بتصميم أوقاف مبتكرة متنوعة تتناسب مع طبيعة عمل كل مؤسسة على حدة».