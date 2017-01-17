مطعم في دبي يقدم وجبات مجانية للعاطلين عن العمل

لا تندهش كثيراً عندما تسير في أحد شوارع دبي، وتجد على باب أحد مطاعمها، لوحة مكتوباً عليها" إذا كنت عاطلاً وتبحث عن عمل، كُل وادفع حين ميسرة"، فقد جاء العام 2017، وهلّت معه تباشير الخير التي تُبارك أرض الإمارات ومن يعيشون عليها.

ولا تستغرب من التنافس المحموم بين قاطني الدولة، في تقديم الخير لمن يستحق؛ فالكل قد رفع حالة الطوارئ لإسعاد كل محتاج أو سائل أو فقير.

يغرد مطعم "نم نم" في دبي داخل سرب عام الخير؛ فقد رفع شعار "كل وادفع حين ميسرة "؛ في مبادرة خيرية منه تتواءم وروح البذل والعطاء التي تسود في أرض الإمارات الطيبة .

ويقدم المطعم وجبات غذائية متكاملة لكل شخص محتاج أو عاطل عن العمل يطرق باب المطعم، حيث يمكنه التعريف بنفسه وحاجته فيحصل فوراً على وجبته الغذائية الكاملة دون مقابل .

يقول فيجي كومار، مدير المطعم في حديث خاص لـ"البيان": "هذه مبادرة تبناها مالكو المطعم بتقديم وجبات مجانية لكل عاطل عن العمل، وكي لا يشعر بالحرج، فإننا نقول له: "لا نتصدق عليك، كُل الآن، وعندما تتيسر أحوالك المادية، وتجد عملاً عد إلينا وادفع ما عليك من الحساب".

يقول كومار: "بدأت الفكرة قبل عدة أشهر لم نعلن أو نروّج لها، وإنما وضعنا إعلاناً على باب المطعم ليستفيد منه المحتاجون".

ويضيف: "لا نبتغي شهرة، فيكفينا حالة الرضا التي نشعر بها، والدعاء لنا بالبركة في أعمالنا، فنحن سعداء بأن نكون جزءاً من مبادرة عام الخير".

وعن أعداد المحتاجين الذين يطرقون باب المطعم، يقول كومار: "ليس هناك إقبال كبير فعدد الذين استقبلناهم محدود، وهذا مؤشر على أن الجميع في دبي ميسور الحال، والكل يعمل وأن لا فقراء أو محتاجين كثيرين يعيشون هنا" .

وعن كيفية التأكد من صحة ادعاء من يأتون إلى المطعم للاستفادة من هذه الوجبات المجانية يقول كومار: "لم نلمس أو نشعر أن أحداً يخدعنا للحصول على وجبة مجانية، فحال الشخص القادم إلينا دائماً ما تؤكد أنه محتاج، فمن الوجه والمظهر العام يمكنك معرفة وضعه المادي .

على إحدى طاولات المطعم يجلس محمد خان، الذي ترك عمله، ويبحث عن عمل جديد، منتظراً وجبته، نسأله من أين سمع بهذه المبادرة يقول: "أخبرني صديقي العامل في شركتي القديمة، عن هذه المبادرة، ولكني وعدتُ مدير المطعم أنني "حين ميسرة" سآتي وأدفع ما عليّ. يخرج محمد من المطعم، رافعاً أكف الضراعة إلى السماء قائلاً: "اللهم اجزِ زايد الخير عنا خيراً".