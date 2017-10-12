«طريق الأحلام» يجذب سيارات خارقة بملايين الدراهم إلى دبي

يتألق معرض دبي الدولي للسيارات بتشكيلة فريدة من السيارات الخارقة والملفتة للانتباه وغالية الثمن بعضها يتجاوز سعرها الـ10.6 ملايين درهم. ومع التشكيلة المتميزة من نماذج السيارات الأكثر سرعة وكلفة في العالم، من المنتظر أن تجذب فعاليات دورة هذا العام من الحدث، والذي يقام في الفترة بين 14-18 نوفمبر في مركز دبي التجاري العالمي، محبي السيارات في المنطقة نحو «طريق الأحلام» وهو المساحة المخصصة للسيارات الخارقة.

وفيما تشير التوقعات إلى احتمال مشاركة عشرات الآلاف من عشاق السيارات في هذا الحدث الضخم الذي يستمر خمسة أيام وتحوّل إلى الحدث الأبرز للسيارات في منطقة الشرق الأوسط، من المؤكد أن يستقطب «طريق الأحلام» الذي يعدّ واحداً من الأقسام المتخصصة الخمسة في الدورة الرابعة عشرة من المعرض الذي يقام كل عامين، حشوداً ضخمة من المشترين المهتمين والمالكين الطموحين، والتواقين لقيادة السيارات من الشباب.

عروض متميزة

وقالت تريكس لوه ميرماند، النائب الأول للرئيس لدى «المركز التجاري»: «لطالما اشتهرت المنطقة بعشقها للسيارات الفاخرة والخارقة. ويشكل المعرض الوجهة الأفضل لمشتري السيارات والمهتمين بعالم السيارات عموماً للاطلاع على أحدث النماذج والمفاهيم الثورية حول العالم في المستقبل. وانسجاماً مع عناصر الفخامة والرفاهية والسحر المرتبطة بفئة السيارات الخارقة، من المنتظر أن يستمتع الزوار بمشاهدة مجموعة من العروض المتميزة التي من المرتقب الكشف عنها في فعاليات الحدث».

وأضافت: «يتيح طريق الأحلام للعلامات التجارية قدراً أكبر من السهولة للمشاركة مع العملاء الأوفياء والعملاء الجدد المحتملين؛ كما يمثل فرصة مهمة للشباب من عشاق السيارات ممن يشاهدون هذا النوع من السيارات الخارقة على الطرقات فقط».

ويواصل قطاع السيارات الفاخرة في الإمارة تحركه بوتيرة سريعة. ويتجلى ذلك في توجّه مجموعة من رواد القطاع، مثل «ماكلارين»، إلى افتتاح صالات عرض جديدة في الإمارة والمنطقة.

كما سيتألق المعرض بمشاركة نخبة من الشركات الأسطورية المصنّعة للسيارات مثل «فيراري» و«مازيراتي». وتتطلع شركة «إيكونا» الإيطالية لاستعراض قوتها واستقطاب أكبر قدر من الانتباه في المعرض، وتعتزم الكشف عن أول سيارة خارقة في العالم مصنوعة من التيتانيوم تحت اسم «فولكانو تيتانيوم» والتي يبلغ سعرها 2.9 مليون دولار «أكثر من 10.6 ملايين درهم».

ومن بين الشركات العارضة الأخرى نذكر «براتو» و«شالي» للسيارات الرياضية، والتي ستجلب سيارتها «شالي إن 360» المصنوعة في دولة الإمارات.