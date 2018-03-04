وفاة قائد فريق فيورنتينا بشكل مفاجئ

قدم اتحادا كرة القدم الدولي (فيفا) والأوروبي (يويفا) تعازيهما إلى الكرة الإيطالية وإلى عائلة وأصدقاء نجم كرة القدم دافيدي أستوري قائد فريق فيورنتينا الإيطالي لكرة القدم والذي وافته المنية الليلة الماضية.

وأعلن نادي فيورنتينا اليوم الأحد ، على حسابه بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عبر الانترنت ، عن وفاة لاعبه دافيدي أستوري 31 عاما قائد الفريق بشكل مفاجئ.

وذكر الفيفا ، على "تويتر" ، "قلوبنا ومشاعرنا مع عائلة وأصدقاء دافيدي أستوري الذي وافته المنية في الحادية والثلاثين من عمره".

وكتب اليويفا ، على "تويتر" ، : "خالص تعازينا لعائلة وأصدقاء النجم الإيطالي الدولي دافيدي أستوري قائد فيورنتينا الذي رحل (عن عالمنا) الليلة الماضية".

وتوفي أستوري في مدينة أوديني التي سافر إليه الفريق استعدادا لمباراته التي كانت مقررة اليوم أمام أودينيزي بالدوري الإيطالي.

ولعب أستوري للمنتخب الإيطالي (الآزوري) بين عامي 2011 و2017 .

وذكرت وسائل الإعلام الإيطالية أن سبب لوفاة قد يكون أزمة قلبية خلال نومه في غرفته بفندق الإقامة فيما لم يكشف النادي حتى الآن عن سبب الوفاة.