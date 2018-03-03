ديبالا يلدغ لاتسيو بهدف قاتل

خطف فريق يوفنتوس فوزا قاتلا من ملعب مضيفه لاتسيو 1 /صفر، السبت، في المرحلة السابعة والعشرين الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويدين يوفنتوس حامل اللقب في المواسم الستة الأخيرة بالفضل في هذا الفوز لنجمه الأرجنتيني باولو ديبالا الذي سجل هدف الفوز القاتل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ويتصدر نابولي جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 69 نقطة بفارق نقطة واحدة عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني الذي تتبقى له مباراة مؤجلة مع اتالانتا.

وظل لاتسيو في المركز الثالث برصيد 52 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط عن إنتر ميلان صاحب المركز الرابع والذي يلتقي الأحد مع ميلان في مباراة ديربي مثيرة.