الإعلان عن أسماء 30 لاعبا مرشحا لجائزة أفضل لاعب أفريقي

أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم الأربعاء قائمة من 30 لاعبا مرشحا لجائزة أفضل لاعب أفريقي، وضمت الحارس المصري المخضرم عصام الحضري ومواطنه محمد صلاح مهاجم ليفربول والثنائي التونسي علي معلول ويوسف المساكني.

وضمت القائمة التي أعلنها الاتحاد الافريقي في موقعه على الإنترنت، المهاجم المغربي خالد بوطيب ومواطنه كريم الأحمدي لاعب فينوورد الهولندي، إضافة لصانع اللعب الجزائري ياسين إبراهيمي.

ولعب الحضري (44 عاما) دورا كبيرا في تأهل مصر إلى نهائي كأس الأمم الافريقية في يناير، قبل أن يساهم في صعودها لكأس العالم لأول مرة منذ 1990 برفقة صلاح الذي أحرز خمسة من أهداف مصر السبعة في التصفيات.

كما تألق صلاح مع ليفربول، الذي انضم إليه من روما الايطالي في فترة الانتقالات الصيفية، وسجل تسعة أهداف في 13 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم.

وساعدت عروض الظهير الأيسر التونسي معلول القوية ناديه الأهلي المصري لبلوغ نهائي دوري أبطال افريقيا وهو على بعد خطوة واحدة أيضا من التأهل لكأس العالم مع تونس.

وبجانب معلول، كان المساكني من أبرز لاعبي تونس خلال تصفيات كأس العالم.

وضمت القائمة أيضا الغابوني بيير-إيمريك أوباميانغ مهاجم بوروسيا دورتموند، والغيني نابي كيتا لاعب وسط لايبزيغ، والغاني توماس بارتي لاعب وسط أتليتيكو مدريد، والسنغالي كيتا بالدي جناح موناكو، إضافة لمواطنه ساديو ماني مهاجم ليفربول.