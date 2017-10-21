فالنسيا يواصل صحوته ويسحق إشبيلية بالأربعة

واصل فريق فالنسيا إنطلاقته المميزة وحافظ على سجله خاليا من الهزائم في الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم بتغلبه على إشبيلية 4 / صفر ، اليوم السبت، في المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم والتي شهدت أيضا فوز ريال بيتيس على ألافيس 2 / صفر وتعادل ليفانتي مع خيتافي 1/1.

وسجل أهداف فالنسيا جونكالو جويديس (هدفان) في الدقيقتين 43 والثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة وسيموني زازا في الدقيقة 51 وسانتياجو مينا في الدقيقة 85.

ورفع فالنسيا رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد إشبيلية عند 16 نقطة في المركز السادس.

وفي المباراة الثانية، فاز ريال بيتيس على ضيفه ألافيس 2 / صفر.

وسجل هدفي بيتيس أنطونيو سانابريا في الدقيقة 13 واليكسيس روانو ، لاعب ألافيس، بالخطأ في مرماه في الدقيقة 78.

ورفع بيتيس رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد ألافيس عند ثلاث نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وفي المباراة الثالثة، خيم التعادل 1/1 على المباراة التي جمعت ليفانتي بضيفه خيتافي.

وتقدم خيتافي بهدف سجله فيصل فجر في الدقيقة 58 ،وتعادل ليفانتي عن طريق خوسي لويس موراليس في الدقيقة 62.

ورفع خيتافي رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثالث عشر، كما رفع ليفانتي رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني عشر.