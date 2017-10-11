فيديو..استقالة معلق على الهواء بسبب ظلم الحكم

استقال معلق رياضي روسي على الهواء مباشرة، وذلك إثر حالتين تحكيميتين مثيرتين للجدل، في مباراة كرة قدم في دوري الدرجة الثالثة الروسي.

وإثر خطأين تحكيميين، خلال دقيقتين، في المباراة التي جمعت فريقي "توربيدو فلاديمير"وتيكستيل إيفانوفو"، غضب المعلق الرياضي الروسي فلاديمير نيكولسكي، فبدأ بالصراخ واستقال قبل أن يغادر غرفة التعليق.

ووصف نيكولسكي قرارات الحكم بأنها "غير نزيهة ومخزية" بحق كرة القدم الروسية.

ويظهر الفيديو المنشور على الإنترنت قيام حارس فريق تيكستيل، ألكسي سميرنوف، بعرقلة لاعب خصم في منطقة الجزاء، وبدل أن يعلن الحكم عن ضربة جزاء، منح الحارس ضربة حرة.

بعد ذلك بدقيقتين، ركل لاعب فريق توربيدو الكرة من ضربة حرة، فاصطدمت بيد أحد مدافعي تيكستيل، بيد أن الحكم أشار بيده لاستمرار اللعب، وكأن شيئا لم يكن.

وعلى مدى دقيقتين، أخذ المعلق بالصراخ، واصفا الحكم بأنه "عار على كرة القدم الروسية"، وقبل أن يخرج من غرفة التعليق قال، "شاهدوا كرة القدم بدون معلق".

وانتهت المباراة بالتعادل بنتيجة واحد لواحد.