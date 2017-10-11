ميسي يقود الأرجنتين إلى روسيا 2018

تأهل منتخب الأرجنتين إلى نهائي مونديال روسيا 2018 بعد فوزه على الإكوادور بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وسجل أهداف الأرجنتين الثلاثة اللاعب ليونيل ميسي، حيث ارتدى ثوب الانقاذ مجددا وسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود منتخب بلاده إلى نهائيات كأس العالم بالفوز الثمين 3 / 1 على مضيفه الإكوادوري مساء الثلاثاء (صباح اليوم الأربعاء بتوقيت جرينتش في الجولة الأخيرة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم.

وبهذا التأهل أعاد ميسي نجم برشلونة الأسباني الهيبة لمنتخب التانجو ولحق بالعربة الأخيرة في قطار التأهل للمونديال حيث انتزع بطاقة التأهل للمونديال الروسية بصعوبة بالغة من خلال التقدم للمركز الثالث في جدول التصفيات رافعا رصيده إلى 28 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام كولومبيا.

وتلقى المنتخب الأرجنتيني (راقصو التانجو) صدمة كبيرة في بداية المباراة حيث سجل المنتخب الإكوادوري هدفا مباغتا في الدقيقة الأولى عن طريق روماريو إيبارا.

ولكن ميسي رد سريعا بثنائية في الدقيقتين 11 و18 قبل أن يحرز الهدف الثالث (هاتريك) في الدقيقة 62 ليقلب الفريق تأخره لفوز كبير على مضيفه الإكوادوري الذي تجمد رصيده عند 20 نقطة في المركز الثامن بجدول التصفيات علما بأنه فقد فرصة التأهل قبل خوض مباريات هذه الجولة.