اعتزال رياض محرز يثير المفاجأة والشكوك

أثار منشور على الصفحة الرسمية على موقع فيسبوك للاعب الجزائري رياض محرز، يعلن فيه توقفه عن مزاولة كرة القدم بناء لطلب طبي، مفاجأة لدى متابعيه وشكوك وسائل الاعلام الانكليزية عن تعرض الصفحة للاختراق.

وجاء في المنشور "بعد الاستشارة الأخيرة مع أطباء، قررت ان ابقى بعيدا من كرة القدم. وقتي كلاعب كرة قدم قد وصل الى خاتمته، وأرغب في قول بعض الكلمات. أرغب في شكر الجميع على اللطف والدعم اللذين أظهروهما لي في هذه المدينة الرائعة. ستبقون دائما في قلبي".

ولم يسبق لمحرز (27 عاما) لاعب نادي ليستر سيتي الانكليزي وأفضل لاعب افريقي وأفضل لاعب في الدوري الانكليزي لعام 2016، ان عانى من مشاكل صحية معلنة أو إصابات خطرة.

وتصدر اللاعب عناوين الصحف في نهاية يناير، في ختام فترة الانتقالات الشتوية، بعد فشل صفقة انتقاله الى مانشستر سيتي متصدر ترتيب الدوري الانكليزي، بسبب ارتفاع المبلغ الذي طالب به ليستر سيتي.

وبعد "اعتكاف" لأيام، عاد محرز إلى ناديه في فبراير، وتمكن من تسجيل هدف التعادل لفريقه في اللقاء مع بورنموث (1-1) السبت الماضي، وذلك عبر ركلة حرة بعيدة في اللحظات القاتلة من المباراة.

ولم يرد هذا المنشور عبر حساب محرز على تويتر، وقابلته الصحف بالعديد من علامات الاستفهام. ونشر النص في وقت متأخر ليل الثلاثاء.

وبعد تداول الخبر من قبل وسائل إعلام في بريطانيا وأوروبا، أكد نادي ليستر سيتي لاحقا بأن حساب اللاعب الشخصي على موقع "فيسبوك" قد تعرض للاختراق، وأن الأنباء غير صحيحة.