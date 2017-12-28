عبد الخالق مسعود: أسود الرافدين أبطال من ذهب

أشاد عبد الخالق مسعود رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، بأداء لاعبي منتخب العراق المميز في مباراة الجولة الثانية، ما قادهم إلى الفوز بثلاث نقاط ثمينة، وقال إن أسود الرافدين أثبتوا أنهم أبطال، واستطاعوا بث الفرحة والسعادة في قلوب الشعب العراق، بعد تحقيقهم الفوز في الجولة الثانية، والذي عزز رصيد العراق من النقاط، ليصل إلى النقطة الرابعة.

وقال رئيس الاتحاد العراقي، إنه كانت له زيارات مستمرة للاعبين بعد المباراة الأولى، التي انتهت بالتعادل أمام البحرين 1-1، وأكد الجميع أنهم سيبذلون قصارى جهدهم من أجل الخروج بانتصار يعزز قوة حضور المنتخب العراقي، في رحلة الوصول إلى المنافسة في النهائي.

ونفى مسعود أن تكون المهمة سهلة أمام منتخب اليمن في الجولة الثالثة غداً، ضمن منافسات ختام الدور الأول، وعليهم التركيز للخروج بالنهاية السعيدة، التي تضمن التأهل إلى دور ربع النهائي من خليجي 23، متوجهاً بالشكر للاعبين، على جميع ما قدموه، مطالباً كتيبة أسود الرافدين بالمضي قدماً نحو مزيد من التألق والانتصارات.

من جانب آخر، أعرب حسين سعيد لاعب العراق الأسبق، عن سعادته بفوز العراق في الجولة الثانية من خليجي 23، التي حصد من خلالها 3 نقاط ثمينة، تعزز من حظوظه على المنافسة في المرحلة المقبلة.

وأضاف أنه جاء شخصياً قبل مباراة العراق بيوم، وكان قريباً من إدارة وفد بعثة المنتخب العراقي والكادر الفني واللاعبين، وأعرب الجميع عن رغبتهم وتطلعهم إلى تجاوز الأخطاء السابقة التي صاحبت المباراة الأولى أمام البحرين، وانتهت بالتعادل 1-1، ليتمكن أسود الرافدين من إعداد توليفة من اللاعبين قادرة على العطاء، رغم غياب 6 عناصر من المحترفين المرتبطين مع فرقهم في أوروبا.

ولفت حسين سعيد إلى أن المنتخب الحالي قادر على إعادة وتكرار الإنجازات التاريخية التي حققها جيل الكرة العراقية السابق في بطولات الخليج، حيث بإمكان الجيل الحالي تعويض إخفاق الصعود إلى كأس العالم 2018 في روسيا، مضيفاً أن المنتخب العراقي الحالي، يتميز بوجود لاعبين من العناصر الشابة والخبرة، لديهم القدرة على بلوغ المباراة النهائية في خليجي 23.

وأوضح نجم العراق الأسبق، أن دورات بطولات الخليج لا تحكمها معايير خاصة للفوز باللقب، إذ سبق له خوض منافسات 5 دورات في السابق، واكتشف أن جميع المواجهات تعتبر مباريات قمة ونهائي، تحتاج إلى التخطيط، مشدداً على ضرورة طوي صفحات أول مباراتين في البطولة الحالية، والتركيز على المواجهة المقبلة أمام اليمن الشقيق، والتخطيط لها للوصول إلى المباراة النهائية.

وأشاد حسين سعيد بالتنظيم الرائع لدولة الكويت في استضافة البطولة الخليجية.