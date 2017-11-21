الانضباط تطلب فيديو طرد مارادونا

طلبت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار منصور لوتاه، الفيديو الخاص بالأرجنتيني مارادونا مدرب الفجيرة، أثناء إدارته لمباراة فريقه أمام بني ياس في الجولة الثالثة من دوري الدرجة الأولى، والتي انتهت بالتعادل 1-1، وذلك لمشاهدته خلال اجتماعه المقبل.

وجاء قرار اللجنة، بعد التقرير الذي كتبه حكم المباراة، أحمد سالم خلفان، ضد مارادونا، وقدمه إلى لجنة الانضباط، في حين، قدم نادي الفجيرة، بدوره طلبا إلى لجنة الانضباط، معترضا على قرار حكم المباراة بطرد مارادونا من الملعب خلال المباراة.

كما قررت لجنة الانضباط، إيقاف لاعب الوصل عبد الله سهيل مباراة واحدة وتغريمه 10 آلاف درهم، وإيقاف لاعب الظفرة عبد الله إبراهيم مباراة واحدة، وتغريمه 50 ألف درهم، بسبب ما قاما به خلال مباراة الفريقين في الجولة الماضية من دوري الرديف.