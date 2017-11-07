مبخوت وعجب خارج حسابات زاكيروني

أصبح الثنائي علي مبخوت، ومحمد عبد الرحمن (عجب) خارج حسابات المدير الفني لمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، الإيطالي ألبرتو زاكيروني بعد استبعادهما اليوم بسبب الإصابة، وبذلك لن يشاركا مع الأبيض الإماراتي في مباراته الودية المرتقبة أمام منتخب هاييتي والمقررة يوم الجمعة المقبل على ملعب استاد خليفة بن زايد، ولم يتم التأكد من مصادر بالمنتخب إن كان بمقدورهما اللحاق بالتجربة الودية الثانية المقررة يوم 14 من الشهر الجاري أمام المنتخب الأوزبكي.

وكان الجهاز الفني لمنتخبنا قرر ضم أربعة لاعبين جدد لقائمة الأبيض، وهم خليفة مبارك غانم، وجاسم يعقوب ( النصر)، ويوسف سعيد (الشارقة)، وأحمد راشد ( الوحدة)، وينتظر أن يلتحق الأربعة بالتدريبات اليوم.

من جهة أخرى تقرر نقل التدريبات من استاد خليفة بن زايد لتقام على استاد هزاع بن زايد اعتبار من اليوم وغدا الأربعاء، على أن تقام مباراتي هاييتي وأوزبكستان على ملعب استاد خليفة بن زايد .