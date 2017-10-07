شباب الأهلي- دبي والشارقة..التحدي الجديد

يستضيف «شباب الأهلي- دبي» نظيره الشارقة على ملعب استاد راشد بدبي في الثامنة من مساء اليوم، في ختام الجولة الثانية من كأس الخليج العربي لكرة القدم، وهو أول تحد يجمع بين الناديين اللذين خاضا تجربة الدمج قبل انطلاق الموسم إذ اندمج الأهلي مع الشباب ودبي، واندمج ناديا الشارقة والشعب.

ويطمح شباب الأهلي - دبي للحصول على النقاط الثلاث، بعد التعادل مع الوحدة 1- 1، في الجولة الافتتاحية، ويحتل الفريق المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثانية بنقطة واحدة، ويزداد الطموح لدى الشارقة بتحقيق الفوز الأول له في الموسم الحالي عموماً، وفي كأس المحترفين على وجه الخصوص، بعد الخسارة بهدفين نظيفين في الجولة الأولى، وللخروج من المركز الأخير الذي يحتله «الملك» حالياً بدون أي نقاط.

تجاوز الخسارة

وتعد المباراة فرصة لتجاوز خسارة الفريقين الأخيرة في دوري الخليج العربي، إذ خسر شباب الأهلي- دبي من مستضيفه العين 1- 2، وخسر الشارقة من ضيفه الوصل بالنتيجة نفسها، وعمل الجهازان الفنيان للفريقين، على علاج الأخطاء التي سقطا فيها، وركز الروماني كوزمين مدرب شباب الأهلي- دبي، في تدريبه الأول للفريق، عقب عودته من إجازته القصيرة في رومانيا، على تحفيز اللاعبين، لتحقيق الفوز.

فيما أوضح مساعده كاتلين، أن الطموح دائماً، يبقى تحقيق الفوز في جميع المباريات، والتنافس بكل قوة على كل البطولات التي يشارك فيها الفريق، فيما أكد محمد إسماعيل لاعب شباب الأهلي- دبي، على قوة فريق الشارقة في الموسم الحالي، رغم بدايته التي لم تكن بالشكل المطلوب، بالخسائر الأربع التي مني بها الفريق، وأن شباب الأهلي- دبي، يسعى بكل ما لديه من قوة، لتحقيق الفوز على الشارقة، بهدف المنافسة على التأهل إلى الدور التالي من كأس الخليج العربي.

بطولة مختلفة

من جانبه، يرى بيسيرو مدرب الشارقة، أن مواجهة شباب الأهلي- دبي، جديدة وفي بطولة مختلفة غير الدوري، وتأتي بعد أسبوعين من اكتمال صفوف الفريق بانضمام اللاعبين الأجانب.

وأكد رغبته وسعيه مع لاعبيه للعودة من استاد راشد بنقاط المباراة كاملة، وأنه يدخل كل مباراة بهدف الفوز، وكشف مدافع الشارقة، عيسى سانتو، عن سعي فريقه لتحويل الخسارة التي مني فيها في المباراة الأخيرة بالدوري، لدافع إيجابي للفوز في مباراة اليوم.

مؤكداً دخولهم كلاعبين للمباريات من أجل تحقيق الفوز وانتزاع النقاط، واصفاً استعدادهم بالممتازة، ووصل اللاعبون إلى روح معنوية عالية، وإصرار على التعويض، وعبر عن عدم رضاه وزملائه عن المستوى الذي قدموه في المباريات السابقة، وأكد تركيزهم على القادم من المباريات لمسح الصورة السلبية للفريق.