توزيع الحقائب في نادي رأس الخيمة

وزع مجلس إدارة نادي رأس الخيمة، الحقائب الإدارية في اجتماعه الأول، الذي عقده مساء أول من أمس، برئاسة الدكتور عبد الرحيم الشاهين رئيس مجلس الإدارة، الذي قدم شكره في بداية الاجتماع إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، على الثقة التي أولاها للمجلس، وشكر الشيخ محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى للنادي على ثقته أيضاً.

وأكد أن المجلس تنتظره العديد من التحديات في المرحلة المقبلة.وتم توزيع الحقائب والمهام خلال الاجتماع، الذي سمى علي إبراهيم وناصر خميس للجنة الفنية، جاسم السكار ونادر موسى لأمانة السر، حصة سيف الشحي رئيساً للجنة الثقافية والاجتماعية، عبد الرحمن الطنيجي، عدنان الشحي لأمانة المال، سعيد الكاس مديراً للنادي.

وكان المرسوم الصادر من صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، قد سمى صالح النعيمي نائبا ًلرئيس مجلس الإدارة.

ضياء السيد مدرباًوفي السياق برز اسم المصري ضياء السيد لقيادة نمور رأس الخيمة في الموسم المقبل، حسب المصادر التي أكدت أن المفاوضات اكتملت بين إدارة رأس الخيمة وضياء السيد، الذي سبق له العمل مساعداً لمدرب منتخب مصر بجانب توليه الإشراف على منتخبات المراحل السنية باتحاد كرة القدم الإماراتي السابق، فيما تم ترشيح المدرب المواطن وابن النادي عارف شلنك، ليكون مساعداً له، مع تحديد القاهرة وجهة لمعسكر الفريق الإعدادي للموسم الجديد.

العراق وكوريا

من جانب آخر يلتقي منتخبا العراق وكوريا الجنوبية وديا عند التاسعة مساء غد الأربعاء على ملعب استاد نادي الإمارات برأس الخيمة، في إطار تحضيرات المنتخبين لتصفيات آسيا المؤهلة للمونديال،وحرصت إدارة النادي على متابعة تدريبات المنتخبين والاطمئنان على تهيئة الأجواء المناسبة لهما للاستفادة من المعسكر الإعدادي القصير الذي يقيمه المنتخبان، وثمنت البعثتان الإداريتان للمنتخبين، الجهد الذي بذلته إدارة نادي الإمارات والكرم الفياض الذي قابلتهما به.