كاميلي: أنا أفضل من هاشيك

أكد البرازيلي كاميلي مدرب دبا الفجيرة،الحالي، والمدرب السابق لفريق الكرة بنادي الإمارات أنه أفضل من التشيكي إيفان هاشيك مدرب الصقور الحالي، مشيراً إلى فوز دبا على الإمارات خلال الجولة 16 من دوري الخليج العربي لكرة القدم واعتبره الكثيرون أغلى انتصار للفريق خلال هذا الموسم.

وجاء تصريح كاميلي على خلفية المقارنة التي حدثت قبل أشهر عدة عندما كان مدرباً للصقور، وتعرض فريقه لـ 8 هزائم متتالية، وظهرت وقتها أصوات معارضة لاستمراره وتطالب عقب كل خسارة برحيله والتعاقد مع مدرب جديد لكن مجلس الإدارة حينها كان يرفض التغيير، وشاءت الظروف أن يتبادل المدربان الأدوار يتعاقد هاشيك مع الإمارات وكاميلي مع دبا الفجيرة.

وفي أول مواجهة بين المدربين بالموسم الحالي خلال لقاء دبا الفجيرة والإمارات تغلب كاميلي على هاشيك،ولعب دوراً كبيراً في فوز النواخذة بعكس هاشيك الذي وقع في العديد من الأخطاء وظهر مرتبكاً لينجح كاميليويرد على من شكك بإمكانياته.