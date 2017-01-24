إيقاف فاندرلي 10 مباريات وتغريمه 200 ألف درهم

وضعت لجنة الاستئناف، اتحاد الكرة في ورطة كبيرة سيكون العديد من التداعيات، بعد أن قررت أمس خلال اجتماعها برئاسة المستشار عبد الرحمن لوتاه، معاقبة اللاعب فاندرلي لاعب النصر بالإيقاف 10 مباريات وتغريمه 200 ألف درهم على خلفية الشكوى التي تقدم بها نادي العين، معترضاً على قرار لجنة الانضباط برفض شكوى العين السابقة ومعاقبة نادي النصر، بمبلغ 200 ألف درهم، كما قررت اللجنة تعليق نتيجة مباراة العين والنصر في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والتي انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف دون رد، إلى حين الفصل في النزاع القائم حالياً، من قبل هيئة التحكيم.

من جانبه أكد المستشار عبد الرحمن لوتاه، أن قرار اللجنة صدر نتيجة مخالفة اللاعب للمادة 107 من لائحة أوضاع اللاعبين التي تنص على، «كل لاعب زور وثيقة أو استخدمها مع علمه بالتزوير بغرض الغش أو التدليس في علاقة قانونية تتعلق بأنشطة كرة القدم، يعاقب بالإيقاف ما لا يقل عن 6 مباريات، وغرامة مالية بحد أدنى 30 ألف درهم وأي مسؤول ارتكب أيا من الأفعال الواردة في الفقرة السابقة يعاقب بالحرمان من المشاركة بأي نشاط، متعلق بكرة القدم لمدة لا تقل عن 12 شهراً وغرامة مالية بحد أقصى 50 ألف درهم، وتسري العقوبة من تاريخ صدور القرار أمس.

وذكر المستشار عبد الرحمن لوتاه أن لجنة الانضباط ناقضت نفسها بتوقيع عقوبة على النادي، نتيجة وجود مخالفة في مستندات رسمية ولم تعاقب اللاعب نفسه، كما أن العقوبة التي صدرت بحق اللاعب من الاتحاد الآسيوي، تختص بمسابقات الاتحاد القاري فقط، دون المساس باللوائح الداخلية والمحلــية للاتحاد الــوطني، التي يجب أن يتــم تفعيلها دون محابــاة لأي طــرف.

وفيما يتعلق بطلب العين من اللجنة بفتح بلاغ جنائي ضد اللاعب فاندرلي، لفت إلى أن هذا الأمر لا يخص لجنة الاستئناف، إنما هو أمر يعود إلى النادي المتضرر.

وقال المستشار لوتاه من حق النصر الاستئناف على القرار باللجوء إلى هيئة التحكيم، وفيما يتعلق بقرار لجنة أوضاع اللاعبين بقيد اللاعب وعدم معاقبته قال «اللجنة أقرت في مذكرتها إلى لجنة الانضباط بوجود مخالفة في قيد اللاعب، وبالتالي تم معاقبة النادي فيما لم تتم معاقبة اللاعب».

وفيما يتعلق بعدم علم النصر باجتماع اللجنة وبالتالي لم يحضر ممثله القانوني، أشار رئيس لجنة الاستئناف أن اللجنة وجهت الدعوة إلى كافة الأطراف المعنية من خلال خطاب رسمي يوم 18 الجاري، وحضر ممثل عن نادي العين الجهة المستأنفة، من خلال تواجد عبد الله الهرمودي وإسلام مصلح، ولم يحضرممثل نادي النصر، وتم الاستماع إلى مرافعة المستأنف وطلباته القانونية.

وأضاف أن قرار لجنة الاستئناف سيكون حماية لاتحاد الكرة، من الوقوع في مخالفته للوائح والقوانين المعتمدة من جمعيته العمومية.

اجتماع

يناقش مجلس إدارة اتحاد الكرة تداعيات قرار لجنة الاستئناف في قضية فاندرلي التي أوقعت الاتحاد في حرج كبير بعد أن كشفت سلبيات القضية وقوع عدد من لجان الاتحاد في أخطاء قانونية،كما يناقش المقترح المقدم من لجنة دوري المحترفين باستحداث لجنة تنظر في شكاوى الأندية بشأن إنذارات اللاعبين.

07

تنظر لجنة الانضباط في 7 شكاوى مقدمة من لجنة الحكام ضد عدد من المسؤولين وهم أحمد الرميثي رئيس شركة الوحدة للكرة ولا صحة لما تداول عن سحب الشكوى، وعلي البداووي رئيس شركة حتا للكرة، وعبدالمجيد حسين مشرف الأهلي وكوزمين مدرب الأهلي، واغيري مدرب الوحدة، وسلطان الغافري لاعب الوحدة، حيث ستقوم اللجنة بمراجعة شكاوى الحكام والاطلاع على تغريدات المسؤولين وتصريحات المدربين لاتخاذ الإجراءات القانونية.