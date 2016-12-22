منتخب الدراجات يكتسح «رابعة» طواف الخليج ويضمن اللقب السادس

اكتسح منتخب الإمارات للدراجات المرحلة الرابعة لطواف مجلس التعاون التاسع للدراجات التي أقيمت أمس على كورنيش الخبر لمسافة 110 كيلومترات في 11 دورة، حيث تمكن 7 من نجومه في إنهاء السباق والدخول لخط النهاية معاً وبفارق أكثر من دقيقتين عن بقية المتسابقين.

بدأ السباق بانطلاقة سريعة للدراجين، وعقب الدورة الأولى نجح 5 من نجوم الإمارات في الإفلات من المجموعة، وهم بدر ميرزا وأحمد المنصوري وعلي الحساني وناصر المعمري وجابر المنصوري وتصدروا السباق بفارق كبير.

وفي الدورة الرابعة انضم إليهم قائد المنتخب يوسف ميرزا والنجم ماجد البلوشي، وظل السبعة وحدهم في المقدمة حتى الدورة الحادية عشرة والأخيرة التي تعامل فيها المنتخب بتكتيك خاص حسب البرنامج والخطة الموضوعة، حيث زاد علي الحساني من سرعته وأنهى السباق في المركز الأول في ساعتين و22 دقيقة و51 ثانية، وتقدم النجم ناصر المعمري ليحتل المركز الثاني، ويكمل النجم ماجد البلوشي الثلاثية الإماراتية بالفوز بالمركز الثالث.

ويكمل نجومنا أحمد المنصوري والنجم المخضرم بدر ميرزا وقائد المنتخب يوسف ميرزا والنجم جابر المنصوري الدخول لخط النهاية واحتلال المراكز من الرابع إلى السابع وسط تشجيع الجماهير التي قامت بتحية نجوم الإمارات أبطال السباق الذين أكدوا بنتائجهم الرائعة ضمان منتخب الإمارات للقب الطواف للمرة السادسة على التوالي.

وفوز منتخبنا بالمراكز السبعة الأولى في المرحلة الرابعة لم يكن هو الإنجاز الوحيد، بل تبعه إنجاز آخر هو احتفاظ النجم المخضرم بدر محمد ميرزا بالقميص الأصفر للمتصدر بالزمن واحتفاظ النجم المتألق أحمد يوسف المنصوري بالقميص الأخضر للمتصدر بالنقاط وفوز الكويتي سيد جعفر العلي بالقميص الأحمر للدراج المقاتل وفوز البحريني سعد طلال بالقميص الأبيض الخاص بالشباب. أما صدارة الفرق فقد تربع عليها منتخب الإمارات.