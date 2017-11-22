الاتحاد السعودي ينهي ارتباطه مع باوزا

أنهى الاتحاد السعودي لكرة القدم ارتباطه مع المدير الفني للمنتخب الأول إدغاردو باوزا، وذلك بعد "عملية تقييم فنية شاملة للمرحلة الماضية التي تسلم فيها مهمة الإشراف على المنتخب وخاص خلالها خمس مباريات ودية."

وأكد الاتحاد السعودي في بيان عبر حسابه الرسمي على تويتر، الأربعاء، بأنه يعكف حاليا على "إنهاء التعاقد مع مدرب بديل يكون في مستوى التطلعات، بما يواكب المرحلة الراهنة" التي يستعد فيها المنتخب للمشاركة في نهائيات كأس العالم في روسيا 2018.

وأوضح رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل بن محمد عزت بأن قرار إنهاء التعاقد مع باوزا جاء بعد دراسة فنية مستفيضة وشاملة لعمله من واقع المعسكرين اللذين أقامهما المنتخب والمباريات الخمس الودية التي لعبها، مضيفا أن القرار " جاء انطلاقا من مصلحة المنتخب العليا، وانعكاسا للآمال المعقودة عليه في مشاركته المقبلة."

وثمن رئيس الاتحاد السعودي الجهود التي بذلها باوزا خلال الفترة السابقة، والتي تكللت بتأهل "الأخضر" إلى كأس العالم في روسيا 2018.