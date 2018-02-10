كولبريلي يصعد جبال حتا أولاً ويتصـدر المرحلة الرابعة

نجح الإيطالي سوني كولبريلي دراج فريق البحرين ميريدا في صعود جبال حتا أولاً وتصدر المرحلة الرابعة لطواف دبي الدولي للدراجات الهوائية التي تعرف باسم «بلدية دبي» وتمتد وصولاً إلى حتا على مسافة 172 كم بمعدل سرعة بلغ 46,596 كم في الساعة.

وحقق الدراج الإيطالي زمناً قدره 3:40:50 ساعات وجاء الدنماركي ماغنوس كورت نيلسون دراج فريق أستانة الكازاخستاني في المركز الثاني والهولندي تيمو روسن دراج فريق لوتو جمبو في المركز الثالث والنرويجي أكسندر كريستوف من فريق الإمارات أبوظبي في المركز الرابع وحل الإيطالي جياكومو نيزولو من فريق تريك سيغافريدو خامساً ثم مواطنه ايليا فيفياني من كويك ستيب البلجيكي سادساً والسويسري بوهلي توم من «بي أم سي» الأميركي سابعاً وزميله البلجيكي لويك فليغن ثامناً والفرنسي ناصر بوهاني من فريق كوفيديس الفرنسي تاسعاً والبلجيكي ناثان فان هيودون عاشراً.

وبنهاية المرحلة الرابعة حافظ ايليا فيفياني على صدارة الترتيب العام لطواف دبي للدراجات الهوائية بزمن قدره 16:00:28 ساعة وخلفه ماغنوس كورت نيلسون 16:00:30 ساعة، ثم كولبريلي بـ16:00:34 ساعة، وجاء ناثان فان هيودون محققاً زمناً قدره 16:00:35 ساعة واحتل ناصر بوهاني المركز الخامس 16:00:36 ساعة ومعه لويك فليغن و تيمو روسن في المركز السابع بـ16:00:38 ساعة وحل دراج فريق الإمارات أبوظبي كريستوف في المركز الثامن 16:00:42 ساعة و جون بيار دروكر من لوكسمبورغ تاسعاً والبلجيكي ديلان تيونس عاشراً.

وحصل فيفياني على القميصين الأزرق الذي يحصل عليه متصدر الزمن والأحمر لمتصدر النقاط وانتزع ماغنوس القميص الأبيض لأفضل دراج صاعد بينما احتفظ ناثان فان هيودون على قميص علم الإمارات لمتصدر السرعة.

وقام بتتويج الفائزين على خط النهاية في حتا، سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة للطواف وناصر آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي ومحمد مبارك المطيوعي مساعد مدير عام بلدية دبي لقطاع الاتصال والمجتمع وحريز المر بن حريز نائب رئيس اللجنة المنظمة مدير الطواف وأسامة الشعفار رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للدراجات الهوائية وممثلو الشركات الراعية.

وشهد السباق إثارة عالية في الأمتار الأخيرة بسبب درجة الارتفاع التي عقدت مهمة الدراجين وقلبت الترتيب العام للطواف، حيث انضم ماغنوس وكولبريلي إلى قائمة أبرز المرشحين لنيل اللقب.

وأكد كولبريلي أنه كان يرغب بشدة في الفوز لرد الجميل إلى زملائه في فريق البحرين-ميريدا على كل العمل الذي قاموا به من أجله في الأيام القليلة الماضية وخاصة في مرحلة حتا، وقال: «قمنا بعمل رائع في كل المراحل السابقة ولكن الحظ لم يسعفنا في الفوز وفي مرحلة حتا كان الصراع على أشده ولكن زملائي نجحوا في حمايتي حتى المتر الأخير وأنا مدين لهم بذلك وسعيد بإنهاء عملهم بهذا الشكل».

وعن المشهد الأخير في السباق قال كولبريلي: رأيت الدراج الأميركي على الطريق أمامي وعلى بعد أمتار قليلة من خط الوصول و كان قوياً جداً وقريباً من الفوز بفارق كبير، لقد تمكنت من الخروج من زاوية ضيقة وتخطيت ايليا فيفياني من العمق ولمست قليلاً جياكومو شعرت أني أختنق آخر 25 متراً وضغطت على أسناني لأني كنت واثقاً أني أقترب من الفوز.

وكشف كولبريلي أنه تعرض لمشكلة على مسافة 20 كم عندما واجه صعوبة في تغيير السرعة على حلقة السلسلة الصغيرة ما زاد العبء عليه، وقال: «حافظت على هدوئي ورفضت المجازفة بتغيير الدراجة حتى لا أتأخر عن الكوكبة وأفقد التركيز».

ووصف الدراج الإيطالي فوزه في المرحلة الرابعة بالعظيم لأنه فتح له الباب على مصراعيه للمنافسة على لقب النسخة الخامسة للطواف، مشيراً إلى أن الصراع سيكون قوياً للغاية في المرحلة الأخيرة اليوم، وأضاف قائلاً: «فارق 4 ثوان بيني وبين فيفياني ليس كبيراً، وحظوظنا في الفوز ممكنة في حال واصلنا على نفس العمل الذي قمنا به في المراحل الأربع السابقة».

وتابع: «العمل الجيد للفريق واتخاذ المكان والتوقيت المناسب للانطلاق في الأمتار الأخيرة مهد طريق الفوز بالمرحلة، وهو الفوز الأول لي ولفريقي في الموسم الجديد».

من جهته صرح ايليا فيفياني أن مرحلة حتا قلبت الموازين، كما كان متوقعاً لأنها المرحلة الأصعب في طواف دبي، مؤكداً أن حظوظه مازالت قوية للفوز باللقب، وقال: «حصلت على المركز السادس، لكني حافظت على حظوظ فريقي في تصدر السباق وهدفي اليوم هو الفوز بالمرحلة الأخيرة، وفي حال حققت ذلك سأضمن لقب البطولة».

وأوضح فيفياني عدم تخوفه من فارق الثانيتين والأربع التي تفصله عن مواطنه كولبريلي وماغنوس صاحبي المركزين الثاني والثالث، مشيراً إلى أنه يملك فريقاً قوياً قادراً على حسم المرحلة الخامسة اليوم.