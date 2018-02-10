اللجنة المنظمة تحتفي بأطفال مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر

احتفت اللجنة المنظمة بـ40 طفلاً من مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر زاروا مقر انطلاقة طواف دبي في نادي سكاي دايف يتقدمهم علي المطوع أمين عام المؤسسة.

وقضى الأطفال وقتاً ممتعاً في أرجاء القرية كما التقوا سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة للطواف، الذي رحب بهم في قرية الطواف وشرح لهم أهمية ممارسة الرياضة عموماً والدراجات الهوائية من أجل حياة صحية وسعيدة، والتقط صوراً تذكارية معهم.

كما التقى الأطفال مع بطل استعراضات الدراجات الهوائية الإيطالي بروموتي الذي قدم لهم استعراضات خاصة أمتعتهم، إلى جانب ممارستهم العديد من الألعاب المتنوعة التي تضمها قرية الطواف.

وأعرب الأطفال عن سعادتهم بالزيارة التي أعطتهم فرصة التعرف عن كثب على طواف دبي الدولي ومشاهدة أبطال العالم المشاركين، ما أثلج صدورهم متوجهين بالشكر إلى مجلس دبي الرياضي.