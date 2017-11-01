خليفة سعيد: قرار خليفة بمشاركة أبناء المواطنات في المسابقات الرياضية تاريخي

بعد القرار السامي الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله ورعاه" بمشاركة أبناء المواطنات وحاملي الجوازات ومواليد الدولة في المسابقات الرياضية الرسمية، أكد خليفة سعيد سليمان رئيس اللجنة العليا لدمج نادي شباب الأهلي دبي أن القرار يعتبر امتداداً يعزز من اهتمام ورعاية قيادتنا الحكيمة لقطاع الشباب الرياضي، والحركة الرياضية الإماراتية على وجه عام، وصورة تضاف إلى صور الدعم اللامحدود من قبل سموه لأبنائه الشباب والحرص على منتخباتنا الوطنية وأنديتنا.

وثمن خليفة سعيد غالياً القرار السامي لصاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله ورعاه" مشيراً إلى أن السماح ‏بمشاركة أبناء المواطنات وحاملي المراسيم ومواليد الدولة في المسابقات الرياضية الرسمية فيه دلالة عميقة على النهج الذي طالما دفعت قيادتنا نحوه بدعم مسيرة الحركة الرياضية والمنتخبات الوطنية وبالصورة الدائمة.

وأضاف: وإذ نحتفل هذه الأيام بيوم العلم فإن قرار صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله ورعاه" يأتي معززاً للرسالة والهدف من الرياضة الإماراتية بأن يرفرف علم الإمارات خفاقاً عالياً في المحافل الدولية التي تشارك فيها المنتخبات والفرق الإماراتية.

وقال إن الدعم السخي الذي تحظى به الرياضة الإماراتية من قبل صاحب السمو رئيس الدولة وبكافة أشكال هذا الدعم الكريم لسموه، ثبّت قواعد نجاح الرياضة في أوجه عديدة. وإن قرار سموه الصادر يمثل دفعة جديدة تدفع بالرياضة نحو آفاق تواكب الأمنيات والتطلعات والدعم المستمر من قيادتنا.

وختاماً: أشار إلى أهمية استثمار الرياضة الإماراتية لقرار رئيس الدولة "حفظه الله" بما يدفع نحو تحقيق ما ننشده من تسجيل إنجازات تضاف لرصيد الرياضة الإماراتية بما يعزز حضورها قارياً ودولياً وأولمبياً.