10 فرق في خماسيات كرة قدم الرجال

أنهت اللجنة المنظمة الاستعدادات لبدء منافسات خماسيات كرة القدم للصالات للرجال التي تنطلق اليوم بملعب الخيمة الرمضانية بنادي ضباط القوات المسلحة بالعاصمة أبوظبي وتستمر المباريات حتى يوم 14 يونيو الجاري.

وأجريت مساء أمس الأول قرعة خماسيات كرة القدم بحضور صلاح السلومي، مدير بطولة نادي الضباط، وخليل البلوشي، رئيس لجنة كرة القدم الرجال، إذ تقام البطولة بمشاركة 10 فرق تم تقسيمهم إلى مجموعتين، وتضم المجموعة الأولى فرق بن حمودة، مؤسسة الرميثي، يور للأسنان، القوات الجوية، وسينير للعقارات، بينما تضم المجموعة الثانية فرق أدنوك، 224، وجلاكتيوس، السيف، وهيلثي سبورت.

وقال خليل البلوشي رئيس لجنة كرة قدم الرجال بأولمبياد الضباط: إن البطولة المفتوحة للمؤسسات الخاصة ستقام بنظام الدوري من دور واحد بين الفرق المشاركة، ويتأهل إلى الدور نصف النهائي مباشرة أول وثاني كل مجموعة، إذ من المنتظر أن يستمر الدور التمهيدي حتى 11 يونيو الجاري على أن تقام مباراتا نصف النهائي والنهائي يومي 13 و14 يونيو الجاري.

وأضاف أن اللجنة المنظمة سعت لتسهيل كل الأمور على الفرق المشاركة في البطولة التي حرصت على التواجد في المنافسات في ظل ما تمتلكه بطولة نادي الضباط من شهرة واسعة خاصة في منافسات كرة القدم، ويشارك بها كل عام فرق من العيار الثقيل تضم لاعبين على مستوى عال منهم العديد من اللاعبين السابقين في أندية كروية كبيرة.

مؤكداً أن التوقعات هائلة بحضور جماهيري مكثف على مدار أيام البطولة كافة ووفرت اللجنة المدرجات المخصصة لاحتضان أكبر عدد من الجماهير.