8 فرق في «يد السيدات» بنادي أصحاب الهمم

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة العين الرمضانية خلال مؤتمرها الصحفي الذي أقيم أول من أمس بنادي العين فرع القطارة عن 8 فرق للسيدات، تسعى جميعها للفوز بلقب النسخة الثانية لبطولة سيدات اليد والتي من المقرر أن تنطلق مبارياتها الرسمية مساء الخميس المقبل وتستمر لغاية الخميس الموافق 15 يونيو.

شهد مراسم القرعة مسلم أحمد المدير التنفيذي لبطولة العين والدكتور عادل حلمي المستشارالفني، ونسرين بن درويش مشرفة بطولة سيدات اليد، وهبة علي مدربة فريق الشيخ سعيد بن طحنون، وجميله نائلي مدربة فريق سيدات الجزيرة، ونور الدامرجي مدرب فريق بي اتش دس، ونور عاشور مدرب فريق سيدات تونس، وليلى محمد مدربة فريق دار الزين ومحمود حمدي مدرب فريق زايد الخير، وهند صليح مدربة فريق نسور قرطاج، إلى جانب العديد من المهتمين بالبطولة إلى جانب وسائل الإعلام.

عقب وضع فريق سيدات الجزيرة على رأس المجموعة الأولى، أسفرت القرعة عن انضمام فرق نسور قرطاج وسيدات تونس وبلدية دبي لهذه المجموعة، بينما تكونت المجموعة الثانية من فريق الشيخ سعيد بن طحنون الذي وضع على رأس المجموعة الثانية إلى جانب فرق بي اتش دي وزايد الخير ودار الزين.

وتلعب مباريات البطولة بنظام الدوري من دور واحد ضمن كل مجموعة، ويصعد للدور قبل النهائي متصدر ووصيف كل مجموعة، ويقام بنظام المقص لتحديد طرفي النهائي والذي يقام الخميس المقبل، ويسبقه لقاء الفريقين الخاسرين في الدور قبل النهائي لتحديد المركزين الثالث والرابع.

جاهزية

من جهتها، أكدت نسرين علي بن درويش، رئيس لجنة كرة اليد للسيدات، جاهزية اللجنة لانطلاق منافسة كرة اليد للسيدات، موضحة أن البطولة ستنطلق على صالة نادي أصحاب الهمم بمشاركة ثمانية فرق قوية، ومن المتوقع أن تشهد المنافسات إثارة وتشويقاً وتنافساً قوياً من جميع الفرق، التي استعدت جيداً للمنافسة والجميع لديه الرغبة والعزيمة على الظهور المشرف والحصول على المركز الأول.

وأوضحت نسرين، أن أغلب الفرق المنافسة في بطولة العين الرمضانية هي فرق مجمعة، بعضها يضم في صفوفه لاعبات هن حكام ومدربات مثل فريق نسور قرطاج التونسي، وفريق الشيخ سعيد بن طحنون الحاصل على المركز الأول في بطولة إيفرين بفرنسا، وفريق نادي الجزيرة وفريق دي اتش آي سي الذي يضم في صفوفه لاعبات محترفات على أعلى مستوى.

كما عبرت رئيس لجنة كرة اليد للسيدات، عن سعادتها بالمشاركة في البطولة وتمنياتها بالتوفيق لجميع الفرق المشاركة في منافسات اليد، وتوقعت أن تشهد المنافسة تنافساً محتدماً وندية عالية بين جميع الفرق بما يرضي جمهورعشاق اللعبة.