حمدان بن محمد يتابع سباقات الحقاقا لأبــــــناء القبائل في ختامي المرموم

تابع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، ثاني أيام مهرجان المرموم الختامي للهجن، حيث شهد سموه أشواط الفترة المسائية، التي بدأت بأشواط الرموز على كأس وبندقية المرموم، وأقيم 15 شوطاً مفتوحاً لهجن أبناء القبائل في سن الحقاقا، خلال الفترة المسائية.

وسبقتها 15 شوطاً في الفترة الصباحية، وأفرزت التحديات الحامية بين الأصائل، عن فوز »سحابة« لمحمد سيف بن كليب الكتبي، بكأس الحقاقا البكار المفتوح، وتقدمت بقوة كأحد الأسماء المهمة، وحققت طموح مالكها بالظفر بهذا الرمز الثمين، بعد أن قطعت مسافة 4 كم في 5:47:2 دقائق.

وجاءت »ارزنه« لمحمد سالم المنصوري ثانية، ثم »التهاب« لغانم جاسم الكواري في المركز الثالث،

وبعد عرض مثير اقتنص »بدران« لمحمد مبارك جريو المنصوري، بندقية الحقاقا الجعدان المفتوح، متصدراً الأصائل في مشهد رائع، اكتملت فيه نجوميته بفترة زمنية قدرها 5:46:9 دقائق، ثم جاء »مسكت« لعلي ساعد الهاشمي ثانياً، تلاه »شاهين« لسهيل محمد العامري في المركز الثالث.

وقام الشيخ سعيد مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد البادل تنس، بتتويج الفائزين بالكأس والبندقية بعد نهاية الشوط السادس.

نتائج الأشواط

أما في بقية أشواط الحقاقا المفتوح المسائية، والتي حصد الفائزون بها السيارات، ذهب ناموس الشوط الثالث للحقاقا البكار مع »حشيمة« ملك محمد حمد الرملي العامري، بزمن 5:53:3 دقائق، ثم جاءت »ارتياد« لسالم سلطان الكتبي ثانية.

وحسم »الرقاص« شوط الحقاقا الجعدان الرابع، وأهدى الصدارة إلى مالكه مطر عتيق مطر القبيسي في زمن 5:47:0 دقائق، وجاء بعده »العمال« لسالم حمد البطين ثانياً. وتميزت »سجود« لسعيد غصاب راعي الطيرة العامري في الشوط الخامس للحقاقا البكار، بحصولها على الصدارة، في زمن 5:51:6 دقائق، ثم جاءت »ميعاد« لمحمد صالح الحميري ثانية.

أما الشوط السادس، والمخصص للحقاقا الجعدان، فقد ذهب مع »غياث« لهلال سعيد هلال الخاطري في زمن 5:53:9 دقائق، وجاء »غياث« أيضاً لفهد فيصل طالب المري ثانياً.

ولم تفوت »العنود« ملك أحمد معيوف كدش العامري، فرصة التميز، وحصدت ناموس الشوط السابع للبكار في زمن 5:47:7 دقائق، وجاءت »جواهر« لمحمد هيل عويضان العامري في المركز الثاني.

وأبرز »سراب« الإمكانات العالية، وأكد على تميزه من خلال حصده للتوقيت الأفضل في الأشواط المسائية، بعد حصوله على ناموس الشوط الثامن للحقاقا الجعدان في زمن وقدره 5:45:6 دقائق، ليهدي مالكه علي حمد سعيد الفهيدة المري، أغلى السيارات.

ونال »عناد« لعلي سالم العمري المركز الثاني.وحققت »شروط« لسالم عبد الله الرشيدي، صدارة الشوط التاسع للبكار بزمن 5:51:1 دقائق، وجاءت »شودة« لعبد الله حمد المنصوري ثانية.وتصدر »رعد« لناصر حفيظ المري الشوط العاشر للجعدان بزمن 5:55:3 دقائق، وجاء »الجريال« لحامد محمد الدرعي ثانياً.

ونجحت »منصورة« لأحمد غريب الكعبي في نيل لقب الشوط الحادي عشر للبكار بزمن 5:50:2 دقائق، ثم جاءت »سيوف« لعايض سعود المري ثانية، تلتها »الشايبة« لسيف حميد العليلي في المركز الثالث.

وتصدر »عفيف« لبريك سعيد المري الشوط الثاني عشر للجعدان بزمن 5:52:7 دقائق، وجاء بعده »عزام« لضابت محمد الدوسري، ثم »الباز« لعبد الله علي مسفر في المركز الثالث.

ونالت »الذهبية« لسلطان سيف مبارك الكتبي لقب الشوط الثالث عشر للبكار بزمن 5:47:5 دقائق، وحلت بعدها »مغيرة« لمحمد سالم المانعة في المركز الثاني، ثم »قيادة« لسالم عيضة العامري في المركز الثالث.

وتصدر »الذيب« لسالم سيف الكتبي الشوط الرابع عشر للجعدان بزمن 5:49:0 دقائق، وجاء »حبيب« لحمد صالح اليامي في المركز الثاني، ثم »شاهين« لمحمد سعود المري في المركز الثالث.

واختتمت »متعبة« لسالم سيف الكتبي مشوار الألقاب في اليوم الثاني، بتصدرها الشوط الأخير للبكار بزمن 5:50:7 دقائق، ثم جاءت »الظبي« لسعيد مطر الرميثي في المركز الثاني، و»الصبور« لسهيل دليله العامري في المركز الثالث.

التوقيت الأفضل

حققت »نسايم« أفضل توقيت في الفترة الصباحية، وأهدت الناموس لمالكها محمد مبارك محمد الكتبي، وحسمت المسافة في 5:50:8 دقائق، فيما حقق »سراب« لعلي حمد المري، أفضل زمن في الفترة المسائية في 5:45:6 دقائق.

السباقات تتواصل السبت

تتوقف السباقات في مهرجان ختامي المرموم يوم الجمعة، على أن تنطلق، السبت، في الفترتين الصباحية والمسائية، عبر أشواط سن اللقايا لهجن أبناء القبائل، وتطرح رموز الإنتاج صباحاً عبر الأشواط الثلاثة الأولى، بواقع كأسين للقايا البكار المفتوح والمحليات (إنتاج)، وبندقية للقايا الجعدان المفتوح (إنتاج).

وبالإضافة إلى أشواط رموز الإنتاج، تشهد الفترة الصباحية إقامة تسعة أشواط أخرى للإنتاج، جوائزها سيارات، بالإضافة إلى ثمانية أشواط للقايا المحليات، ومثلها للقايا المهجنات، ليكون مجموع الأشواط الصباحية، هو ثمانية وعشرون شوطاً.

وبالمقابل، تطرح رموز الأشواط المفتوحة وأشواط المحليات للهجن في سن اللقايا لأبناء القبائل، بواقع رمزين لكل فئة في الفترة المسائية، والتي تشهد إقامة ثمانية عشر شوطاً، من بينها شوطان مفتوحان، جوائزهما كأس ونصف مليون درهم لشوط اللقايا البكار، وبندقية وأربعمئة ألف درهم لشوط اللقايا الجعدان.

وتقام أيضاً، ثمانية أشواط للمطايا المحليات، بينها شوطا الرموز كأس البكار الأصائل المحليات، وجائزة نصف مليون درهم، وبندقية الجعدان الأصايل، وجائزة نقدية أربعمئة ألف درهم، وتشهد الفترة المسائية ثمانية أشواط للمطايا المهجنات، جوائزها سيارات للحاصلين على المراكز الأولى.

الراشدي يكشف حبه للأسماء

أهدى حمد سالم الراشدي، فوز مطيته »العيطموس« بسيارة أول أشواط الفترة الصباحية، لثاني أيام مهرجان ختامي المرموم 2017، إلى شيوخ دولة الإمارات وشعب الإمارات، وإلى جميع محبي شعاره.

وقال حمد إنه دفع بالعيطموس، بعد أن ظن فيها خيراً، وأضاف: هي صاحبة سوابق طيبة، فقد حصلت على أفضل توقيت في ميدان الطي، وميدان دستور، وحصدت ثاني أفضل توقيت في ختامي الشحانية.

وكشف الراشدي أن »العيطموس«، تنحدر من السلالة الأب ولد شاهين الكليلي، والأم من بوش، المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. وتحدث الراشدي عن سر اختياره اسم العيطموس، موضحاً أنه دائماً ما يسعى للبحث عن الأسماء الغريبة والمميزة.

وتابع: العيطموس هي الفتاة الجميلة ذات الخلق الحسن، لدي أيضاً قعود اسمه الصمصامي، وتعني السيف الذي لا يثنى. وقال راعي »العيطموس«، أنه سيظهر مجدداً من خلال مهرجان ختامي المرموم، عبر مشاركات في سن الثنايا والإيذاع.

المنصوري: الإنجاز ليس غريباً

أكد سلطان بن يريو المنصوري، الفائز بالبندقية في شوط »الجعدان« الرئيس من الفترة المسائية، أن الانتصار ليس غريباً على »بدران«، وله مشاركات مشرفة في ميادين الهجن في الفترة الماضية، حيث سجل أفضل توقيت في ميدان الوثبة بالعاصمة أبوظبي.

وأفضل توقيت في ميدان المرموم بدبي، كما حصل على سيارة في »ختامي الوثبة«، ما أهله إلى كسب التحدي أمام المنافسة القوية من مختلف المشاركين. وعن المشاركات المقبلة، أكد المنصوري أن شعارهم سيوجد في المنافسات القادمة في سن اللقايا على أشواط الرموز، إضافة إلى مشاركات أخرى، مهدياً الفوز بلقب الشوط الرئيس إلى القيادة الرشيدة وأصحاب السمو الشيوخ الداعمين لهذه الرياضة بلا حدود.

حيث يعود الفضل إليهم في وصول سباقات الهجن والرياضة بصورة عامة إلى هذا المستوى المبهر، ما عزز حضور رياضة الآباء والأجداد بقوة على الساحة، رغم الوجود المكثف لمختلف أنواع الرياضات الأخرى.

حضور لافت

توافد العديد من السياح الأجانب من أبناء الجاليات الغربية على ميدان المرموم، منذ انطلاق ختامي مهرجان الهجن، حيث يشهد السباق، وجود أعداد كبيرة من السياح لمختلف دول العالم، إلا أن السياح الغربيين هم الأكثر حضوراً، وفقاً للإحصائية اليومية لزوار الحدث، وتشهد الفترة المسائية حضوراً أكبر.

«العيطموس» تهدي الراشدي ناموس البكار و»مشاكل« للبلوشي بطل الجعدان

توجت »العيطموس« لحمد سالم شميل الراشدي، بناموس وصدارة الشوط الرئيس للحقاقا الأبكار صباح أمس، ضمن المنافسة الحامية للصغار في المهرجان السنوي الختامي للهجن العربية الأصيلة - المرموم 2017، وتدخلت بقوة فائقة، لتهدي مالكها الناموس في شوط ساخن مسجلة 5:55:9 دقائق »من مسافة 4 كم«.

وجاءت في المركز الثاني »شواهين« لحمد كلفوت جرش المزروعي.وقدم »مشاكل« لراشد جمعة حمدان البلوشي، عرضاً مميزاً وباهراً، واستحق لقب ناموس وسيارة الشوط الرئيس للحقاقا الجعدان، واكتسح المنافسة في فترة زمنية مقدارها 5:55:2 دقائق.

وجاء في المركز الثاني »مطفي« لعوض سعيد عوض سعد العامري.وباندفاعات قوية انطلقت »نسايم« لتحلق في فضاء الناموس، وتهدي الناموس والتوقيت الأفضل لمالكها محمد مبارك محمد الكتبي، وحسمت المسافة في 5:50:8 دقائق، في الشوط التاسع للبكار، وجاءت في المركز الثاني »فراعة« لمسفر علي سفران المري.

وحصدت »غادة« لسالم علي حمد يداه المنصوري المركز الأول في الشوط الثالث للبكار بزمن (5:52:7) دقائق، ونالت »الوثبة« لمحمد علي وديمة العامري المركز الثاني.وفاز »مرحب« لحمد سهيل نخيرات العامري بالمركز الرابع للجعدان، بزمن 5:52:6 دقائق، و»نايف« لعلي عبيد مسلم المنصوري في المركز الثاني.

دوي كبير

وأحدثت »صدى« لحمد محمد تريحيب نايفة الهاجري، دوياً كبيراً، وحلقت في سماء المرموم بتوقيت 5:55:2 دقائق، و»الشاهينية« لسالم خليفة ضبيب الشامسي في المركز الثاني، و»الظبية« ملك شوين سعيد شوين الكتبي في المركز الثالث.

وخطف »النمس« لمنصور سيف عصيان المنصوري قمة الشوط السادس للجعدان، بتوقيت 5:52:6 دقائق، وجاء »مياس« لعبد الله سعيد محمد الجحافي، وحصل »هملول« لسعيد قنازل مسلم حمرور العامري على المركز الثالث.

وفازت »الشاهينية« لعبد الله محمد هلال البدري، بالشوط السابع للبكار بزمن 5:51:8 دقائق، وجاءت »شوشرة« لسالم حمدان سالم الدرعي في المركز الثاني، و»الشاهينية« لسعيد علي عبيد بالرشيد الدرعي بالمركز الثالث.

ونال »مصيح« لمحمد سالمين مبارك العامري، صدارة الشوط الثامن للجعدان، بزمن 5:55:5 دقائق، وجاء »الشقب« لسالم حمد جابر الغفراني المري في المركز الثاني، و»رعد« لراشد مبارك راشد حمدة النعيمي في المركز الثالث.

ونال »المبتكر« لعبد الرحمن راشد علي المعاضيد، المركز الأول للشوط العاشر للجعدان، بزمن 5:56:2 دقائق، وجاء »ميسور« لأحمد مطر ماجد الخييلي في المركز الثاني، و»غازي« ملك عيلان حميد بنواس الكتبي في المركز الثالث.

" سحابة " تحلقوحلقت »سحابة« لعلي صالح علي البريص المري في المركز الأول للشوط الحادي عشر للبكار، بزمن 5:54:9 دقائق، وحصلت »حربة« لحمد أحمد مطر ماجد الخييلي على المركز الثاني، و»محبة« لمقبول مطلق مقبول العمراني في المركز الثالث.

وفاز »الرسمي« ملك الراعي سعيد الراعي العفاري بالشوط الثاني عشر للجعدان، بتوقيت 5:51:0 دقائق، ونال »الذيب« لمحمد أحمد مطر ماجد الخييلي في المركز الثاني، و»خريمة« ملك محمد سالم العضيلي العامري في المركز الثالث.

»مياسة« تتصدروحققت »مياسة« لهادي سعيد ناصر جديد المنصوري، صدارة الشوط الثالث عشر للأبكار، بتوقيت 5:54:9 دقائق، وجاءت »ناصية« لأحمد محمد مطر الخييلي في المركز الثاني، و»أبها« لسالم صالح سالم المري في المركز الثالث.

«مشغل» نجم الشوط الـ 14

فاز «مشغل» لأحمد سيف فاضل المزروعي، بصدارة الشوط الرابع عشر للجعدان، بزمن 5:57:0 دقائق، وجاء »كفو« ملك سرحان حميد سلطان الجحافي بالمركز الثاني، و»نجد« ملك بريك محمد هادي هليل العفراني بالثالث.

وحسمت »الفائزة« ملك علي فهد علي سعيد السفران صدارة الشوط الخامس عشر للبكار، بزمن 5:51:0 دقائق، وحصلت »الدرعية« لحمود عبد الله المحاربي على المركز الثاني، و»هولة« لعبد العزيز علي راشد المري على المركز الثالث.

34 حاشياً مزاد عزبة ملاقط مساء اليوم

تتوقف السباقات اليوم الجمعة، على أن تستمر الفعاليات الأخرى في القرية التراثية وفي نادي دبي لسباقات الهجن، والذي يشهد تنظيم مزاد »عزبة ملاقط للفطامين« في نادي دبي لسباقات الهجن، على هامش المهرجان الختامي، وحددت اللجنة المنظمة شروط المزاد، وهي الحصول على رقم للمزايدة من اللجنة المنظمة.

وتقديم شيك مفتوح القيمة للجنة المزاد، وتبدأ قيمة المزاد للمطية البكرة من 30000، والقعود 20000، وقيمة المزايدة خمسة آلاف درهم، وفي حالة وصول قيمة المطية 100000 درهم، تضاعف قيمة المزايدة 10000 درهم، وعلى المشتري تسليم الشيك بقيمة المطية للنادي بعد الشراء في اليوم نفسه.

وجميع الجمال المشاركة يجب نقلها خارج مكان تنظيم المزاد من قبل الملاك بعد انتهاء المزاد، خلال مدة أقصاها 12 ساعة، وفي حالة التخلف، يتحمل المالك كافة مصاريف نقل وإيواء الجمل.

ويعرض المزاد 34 حاشياً من أفضل وأنقى سلالات الهجن العربية الأصيلة، والتي يتوقع أن يتدافع عشاق رياضة الآباء والأجداد للظفر بها من أجل تحضيرها للمشاركة بها في مختلف المهرجانات والمناسبات المقبلة، وتنحدر الفطامين المعروضة من سلالات مميزة، أبرزها الأب:

الشبابي (العاصفة)، السليماني (العاصفة)، شمردل (العاصفة)، النمر (العاصفة)، ناصي (المختبر)، غازي (المختبر)، شاهين المهيري، شاهين عالي، شاهين بن بوته وشاهين اليحافي، وغيرها من زمول عزبة ملاقط الشهيرة. وأكمل نادي دبي لسباقات الهجن، كافة التحضيرات الخاصة بالمزاد الذي سينقل على الهواء مباشرة، عبر عدد من وسائل الإعلام.

سيف بن كليب: ترقبوا المفاجأة المقبلة

أعرب سيف بن كليب الكتبي، عن سعادته بالفوز بأول رموز اليوم الثاني من مهرجان مرموم التراثي »كأس البكار«، وقال بن كليب إن »سحابة« تمتلك سجلاً حافلاً ببعض الإنجازات في الفترة الماضية على المستوى المحلي والخليجي، حيث فازت بسيارة في ميدان الشيحانية بالعاصمة القطرية الدوحة.

إضافة إلى انتزاعها صدارة أحد الأشواط الأخرى في ميدان الوثبة بالعاصمة الحبيبة أبوظبي، على جائزة السيارة، لتؤكد تفوقها، وتستكمل مشوارها المتألق في انتزاع رمز سن الحقايق، مضيفاً أن المفاجآت ستكون حاضرة في الأيام المقبلة من منافسات ختامي المرموم، وثمة نخبة من المطايا ستشارك في مختلف الفئات العمرية المقبلة على أشواط الرموز.

وأهدى بن كليب »الناموس« إلى الإمارات وشعبها، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، وإلى جميع محبي سباقات الهجن في الإمارات والخليج.

تسعيرة المهرجان

وضعت تسعيرة للمطايا في سن الحقاقا، التي حصلت على المراكز الأولى في مهرجان ختامي المرموم 2017، وذلك بواقع مليوني درهم للبكار صاحبة الرموز، ومليون ونصف المليون درهم للجعدان، بينما جاءت أشواط السيارات بواقع مليون ومئتي ألف درهم للحقاقا بكار، ومليون درهم للجعدان، فيما كانت تسعيرة الأشواط النقدية بواقع مليون درهم للحقاقا البكار، وثمانمئة ألف درهم للجعدان.

عبد العزيز بن كليب: فوز »سحابة« بالكأس متوقع

أبدى عبد العزيز سيف بن كليب الكتبي، سعادته الكبيرة بحصول (سحابة) على كأس الحقاقا البكار المفتوح، موضحاً أن هذه البكرة نجحت أمس في كسر التوقيت، ما يعد إنجازاً كبيراً بالنسبة لها.

وكشف بن كليب، عن أنهم قاموا بإعداد (سحابة) عبر مشاركتها في أشواط السيارات في ختامي الوثبة، ومن بعده ختامي قطر، وقال إنها نجحت في المناسبتين، وتمكنت من حصد السيارة، مضيفاً: أعددناها بصورة مميزة، لذا كنا نتوقع أن تحصد الرمز اليوم.

وأبان عبد العزيز أن (سحابة) تنحدر من سلالة الأب ولد حشيم، كاشفاً أنهم حصلوا عليها من خلال المزاد، وأضاف: هي بكرة سبوق، ونتوقع لها مستقبلاً باهراً في عالم سباقات الهجن. وقال عبد العزيز إن عزبة كليب نجحت هذا الموسم في تكرار حصد رموز الصغار.

فبعد تميز (ظن) و(ظنون) في الموسم الماضي، جاء إبداع سحابة في هذا الموسم. وأبان عبد العزيز أن (ظن) انتقلت إلى هجن العاصفة، ونجحت في الحصول على رمز اللقايا، من خلال مشاركتها في ختامي الشحانية 2017.

وأهدى بن كليب كأس (سحابة) إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى جميع حكام الإمارات.