سيدات اليد يتحدين وهران الجزائري في دولية فرنسا

يواجه فريق سعيد بن طحنون للسيدات لكرة اليد، فريق وهران الجزائري، في ثاني أيام بطولة افري الدولية لسيدات اليد التي انطلقت أمس في مدينة افري الفرنسية، بمشاركة 5 فرق، ثلاثة من فرنسا هي: افري منظم البطولة وباليزو وسونتر، إلى جانب فريقي سعيد بن طحنون ووهران الجزائري، اللذين يتواجهان اليوم، في صالة نادي فرنسوا موريس.

وتقام البطولة بنظام الدورة المجمعة، على مدى أربعة أيام، وحددت اللجنة المنظمة 40 دقيقة لكل مباراة على شوطين، وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد لتحديد ترتيب الفرق بنهاية البطولة، حسب مجموع النقاط لكل فريق خلال مبارياته الأربعة التي يلعبها، ودشن فريق الشيخ سعيد بن طحنون مشواره في البطولة أمس بلقاء فريق «افري» صاحب الأرض والضيافة، وسيلعب مباراته الثالثة غداً مع فريق باليزو، ويختتم البطولة بلقاء فريق سونتر بعد غد.

استعدادات فنية

وأوضحت نسرين بن درويش مديرة الفريق ورئيسة البعثة، أنه منذ وصول فريق سعيد بن طحنون إلى فرنسا للمشاركة في البطولة، خضع لحصتين تدريبيتين، صباحية ومسائية، ولعب مباراة ودية أول من أمس مع منتخب منطقة افري الفرنسية.

وأضافت: قدمت بناتنا مباراة جيدة رغم عدم وجود المحترفات بالفريق، المصرية أماني محمود والجزائرية نسية بالعباس لعدم حصولهن على تأشيرة دخول فرنسا، وجاءت المباراة جيدة ومتكافئة لدرجة كبيرة حيث انتهى الشوط الأول 9/‏9، ولم تختلف الحال في الشوط الثاني رغم فوز أصحاب الأرض في نهاية المباراة 8/‏16، وبرزت بشكل لافت من فريقنا حارسة المرمى خديجة فهد، إلى جانب اللاعبتين مريم الأميري وميرة عيسى بتسجيلهما معظم أهداف الفريق، وأضاف نسرين أن الفريق قد لعب مباراة ودية للوقوف على جاهزية الفريق قبل خوض مباريات البطولة، وأظهر الفريق بشكل عام تطور ملحوظ عما كان عليه قبل وصوله إلى فرنسا.

هدايا قيمة

وكشفت رئيسة البعثة، نسرين بن درويش عن أن الشيخ سعيد بن طحنون راعي الفريق، قد أكد على الظهور المشرف لبنت الإمارات خلال هذه البطولة، وحرصه على توفير كل متطلبات النجاح للفريق، ولم يقتصر على ذلك بل منح اللاعبات العديد من الهدايا وخصص هديتين قيمتين (ساعتين)، تقدمان لأفضل لاعبة.