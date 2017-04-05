العطية في صدارة رالي أبوظبي

أحكم القطري ناصر صالح العطية قبضته على صدارة السيارات، بتحقيق انتصاره الرابع توالياً (المرحلة التمهيدية و3 مراحل خاصة)، مع تتابع منافسات رالي أبوظبي الصحراوي المدعوم من «نيسان»، والذي يُقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة. ومن جانبه، عاد بطل رالي داكار سام سندرلاند للجلوس على كرسي صدارة الدراجات النارية مع نهاية المرحلة الثالثة أمس.

وقال محمد بن سليّم رئيس نادي الإمارات للسيارات ومؤسس الرالي: «لقد كان ذلك يوماً مثيراً آخر من رالي أبوظبي الصحراوي. هذا الرالي هو واحد من أصعب الراليات في العالم لسبب وجيه حيث نرى أن العديد من المنافسين يواجهون العديد من الأمور. ومن المقرر أن تنخفض درجات الحرارة بعدة درجات خلال اليومين القادمين بعد موجة الحر الشديد التي تحملناها، الأمر الّذي سيبعث الراحة لكل شخص».

ظهور رائع

سندرلاند المنطلق من المركز السادس لاجتياز 288,73 كيلومتراً من المسارات والكثبان الرملية داخل الصحراء الخلابة للإمارات، ظهر بصورة رائعة على متن دراجته المصنعية «كيه تي أم 450 رالي» بألوان الممول «ريد بُل» وبات في صدارة الترتيب العام متقدماً بفارق 3,06,7 دقائق عن منافسه بابلو كوينتانيلا القادم من قارة أميركا الجنوبية وتحديداً من تشيلي.

الدراج الفرنسي بيار أليكسندر رينيه كان يعرف مسبقاً أن مغامرته لن تكون سهلة، بعدما وقع على كاهليه مهمة افتتاح المسارات على متن دراجته «هوسكفارنا» ليحقق خامس أسرع توقيت ويحتل المركز ذاته في الترتيب العام المؤقت خلف ثنائي دراجي «كيه تي أم» ماتياس فالكنر والهولندي باولو غونكالفيس. في وقت صعد الإماراتي محمد البلوشي للمركز السابع.

فئة السيارات

في فئة السيارات حقق الثنائي العطية وملاحه الفرنسي ماثيو بوميل (تويوتا هايلوكس) أسرع توقيت في أجواء مناخية أكثر برودة بمواجهة الهواء على متن سيارتهما «تويوتا هايلوكس» بألوان فريق «أفردرايف رايسينغ».

وبات «العنابي» يتقدم في الترتيب العام المؤقت للسائقين بفارق 39,38 دقيقة عن وصيفه الشيخ خالد القاسمي وملاحه خالد الكندي (بيجو 3008 دي كيه آر). السائق التشيكي مارتن بروكوب بدا في طريقه إلى تحقيق أفضل نتيجة في مسيرته في الراليات الصحراوية، بعدما سجل سائق الراليات السابق في «دبليو آر سي» رابع أسرع توقيت، ما سمح له بالتقدم للمركز الثالث في الترتيب العام على حساب القطري محمد أبو عيسى.

إضافة دقيقة

في فئة الدراجات النارية تعرض ماتياس فالكنر لعقوبة إضافة دقيقة إلى توقيته، بعد وصوله إلى واحة التجمع مساء الثلاثاء بسبب قيادته بسرعة في منطقة مراقبة السرعة عند نقطة المراقبة الثالثة، ما كان يعني خسارته لصدارة الترتيب العام المؤقت لصالح غونكالفيس مع انطلاق منافسات المرحلة الثالثة. كما خسر محمد جعفر ما بين 8 و9 دقائق بعدما نال عقوبة 44 دقيقة لتخطيه معدل السرعة المسموح به.

في فئة «كواد» عاد البولندي رافال سونيك إلى الصدارة، على الرغم من أنه تخلى عن أسرع توقيت للهولندي كيز كولن، وقد تقدم في الترتيب بفارق 2,08,6 دقيقتين على مت «هوندا تي آر إكس 700» أمام مواطنه كاميل فيسنيفسكي. في وقت يحتل الكويتي فهد المسلّم الثالث.