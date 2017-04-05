مهرجان المرموم.. مسك الختام

يشهد ميدان المرموم في دبي، اليوم، مسك ختام موسم سباقات الهجن، حيث يتجدد اللقاء مرة أخرى في في مهرجان المرموم التراثي 2017، على مدار أكثر من 12 يوماً حافلة بالقوة والإثارة، عبر مختلف الأشواط التي تستقطب عشاق ومحبي رياضة الهجن من داخل الدولة وخارجها.

ويقدم «ختامي المرموم»، الذي يقام برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، العديد من الجوائز النقدية القيمة، والجوائز العينية الضخمة، متمثلة في أفخم السيارات، فضلاً عن الرموز التي تعتبر «الناموس» الأغلى لملاك الهجن، وأبرزها سيفا الإمارات في اليوم الختامي الأخير.