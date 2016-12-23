«دراجات الإمارات» تحتفظ بعرش طواف الخليج

بجدارة واستحقاق، توج منتخبنا الوطني للدراجات، بلقب طواف مجلس التعاون الخليجي التاسع، الذي أختتم أمس في مدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية.

وجاء احتفاظ نجومنا بالعرش الإقليمي، بعد تألقهم وتفوقهم اللافت، وفوز منتخبنا بقيادة النجم يوسف محمد ميرزا بالترتيب الفردي والفرقي عن جدارة، ما يؤكد استحقاق دراجات الإمارات، الفوز بلقب البطولة للمرة السادسة على التوالي، وتميزها وتفوقها وريادتها للدراجة الخليجية والعربية.

كما حقق نجم الإمارات المخضرم بدر محمد ميرزا، صاحب الإنجازات والبطولات العديدة مع دراجات الإمارات، قميص التميز الأصفر لبطل الطواف بالزمن، بعد تصدره بجدارة الترتيب الفردي العام، كما أكد النجم المتألق ناصر سيف المعمري، نجومية منتخبنا وتميزه بحصوله على القميص الأخضر كبطل الطواف بالنقاط.

وقد أسفرت نتيجة المرحلة الخامسة الأخيرة، التي أقيمت أمس لمسافة 80 كم، عن فوز الدراج البحريني علي حسن جواد بالمركز الأول، وجاء الدراج القطري أحمد بسام البرديني في المركز الثاني، فيما احتل الدراج السعودي خالد إبراهيم المركز الثالث.

الترتيب العام للطواف

وأسفرت النتيجة النهائية للطواف، عن تصدر إماراتي خالص في منافسات الفردي، حيث جاء لاعبنا المتألق بدر محمد ميرزا في المركز الأول في الترتيب العام، واحتل زميلاه جابر حسين المنصوري وأحمد يوسف المنصوري، المركزين الثاني والثالث على التوالي. وعلى مستوى منافسات الفرق، حقق منتخبنا الوطني المركز الأول عن جدارة، ونال الميداليات الذهبية وكأس الطواف والجائزة المخصصة للبطل. وجاء المنتخب البحريني وصيفاً، ونال الميدالية الفضية، والمنتخب السعودي ثالثاً وتسلم الميدالية البرونزية.

وقام رؤساء الوفود الخليجية وشبر الوداعي الأمين العام للجنة التنظيمية للدراجات بدول مجلس التعاون، بتتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في المرحلة الخامسة، وتكريم أصحاب قمصان التميز، وهم الدراج البحريني سعد طلال السعدي الفائز بالقميص الأبيض لفئة الشباب، والبحريني علي حسن جواد الفائز بالقميص الأحمر المقاتل.

والنجم المتميز ناصر سيف المعمري الفائز بالقميص الأخضر لبطل الطواف بالنقاط، ونجم النجوم بدر محمد ميرزا الفائز بالقميص الأصفر الخاص بمتصدر الترتيب الفردي العام، وتسليم كأس الطواف إلى يوسف محمد ميرزا قائد منتخب الإمارات، بطل النسخة التاسعة، وسط فرحة غامرة من وفد الإمارات بالإنجاز المشرف.

تبادل الدروع

وأقام الاتحاد السعودي للدراجات، الحفل الختامي للطواف، بحضور رؤساء الوفود وكبار الشخصيات، وتم خلاله تكريم المشاركين في الطواف، وتبادل الدروع بين الوفود الخليجية المشاركة، ومن بينها وفد الإمارات، وحرص سالم عتيق الكعبي رئيس الوفد، يرافقه علي سعيد الوالي مستشار الاتحاد، وعبد الكريم الزرعوني رئيس اللجنة الفنية، على تقديم الدروع التذكارية لرؤساء الوفود الخليجية، وإلى الحكم العام العماني سعود الرواحي.

الشعفار يشيد

وأعرب أسامة أحمد الشعفار رئيس اتحاد الدراجات، عن سعادته بفوز منتخبنا بلقب الطواف للمرة السادسة على التوالي، بعد تصدره للترتيب الفردي والفرقي العام، وفوزه بقميصي التميز الأصفر لبطل الطواف بالزمن، والأخضر لبطل الطواف بالنقاط، هو نتاج الجهود التي بذلت، وعزيمة وإصرار اللاعبين، والعمل المخلص للجهاز الفني والإداري على تحقيق هذا الإنجاز المشرف.

وأشار الشعفار إلى أن منتخبنا أكد تفوقه ونجوميته، وما حققه في الطواف التاسع، يعكس تميز خططنا وبرامجنا، وأنها تسير بخطوات مدروسة والطموحات بلا حدود، وآمالنا في التميز تفوق كثيراً ما حققناه في السنوات الأخيرة، وهو الهدف الذي نسعى إليه.

وسنعمل بكل جهودنا لتحقيقه، لتكون لنا علامة بارزة على كافة المستويات، والفوز بلقب طواف الخليج، وظهور منتخبنا بالمستوى الرائع، نعتبره بداية لمشوارنا القادم الحافل بالتحديات، الذي نتمنى من خلاله تحقيق إنجازات جديدة لدراجات الإمارات. وقدم الشعفار، التهنئة للاعبين وللجهاز الفني والإداري، شاكراً لهم جهودهم التي أثمرت عن تحقيق لقب طواف الخليج للعام السادس على التوالي، ومتمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.

الزرعوني يحتفي بنجومنا

وتقديراً وابتهاجاً بالإنجاز المشرف ولقب الطواف، أقام عبد الكريم الزرعوني، المدير المالي، رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد، والمشارك في الطواف ضمن اللجنة الفنية للجنة التنظيمية، حفل غداء في أحد المطاعم الشهيرة في الخبر لوفد الإمارات، تقديراً وتثميناً لجهود اللاعبين والجهاز الفني والإداري.

وتهنئتهم باللقب السادس للطواف، كما حضر الحفل هيئة حكام الطواف، وهي لفتة طيبة من الزرعوني لتقدير وتهنئة نجوم المنتخب.

قائمة الذهب

تضم قائمة منتخبنا الذهبي، اللاعبين: يوسف ميرزا وبدر ميرزا وأحمد المنصوري وماجد البلوشي وجابر المنصوري وعلي الحساني ومحمد المروي وناصر المعمري وسيف معيوف الكعبي وإبراهيم آل علي، والجهاز الإداري والفني، الذي يضم رئيس الوفد سالم عتيق الكتبي عضو مجلس الإدارة، وعلي سعيد الوالي مدير المنتخبات الوطنية، والمدرب مهدي عزيز، ومساعد المدرب شريف عبد الله، والإداري معاذ المنصوري، والفني جمال زرواطي.