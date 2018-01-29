الثلوج تغلق مدارس ومطارات في إيران

تسببت العاصفة الثلجية التي ضربت إيران، في إرباك الملاحة الجوية، وإغلاق مدارس في أجزاء عدة من البلاد. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن تساقط الثلوج الكثيف، أجبر مطارين دوليين في طهران على الإغلاق، حيث تم إلغاء الرحلات من وإلى مطاري مهر آباد الدولي، والإمام الخميني الدولي.

وفيما تم إغلاق مدارس في أجزاء عديدة من البلاد، علق المئات من الأشخاص بسبب كثافة الثلوج على الطرقات، ودعت قوات الدفاع المدني المواطنين الإيرانيين لعدم الخروج من منازلهم إلا في حالات الضرورة القصوى، إلى حين تحسن الطقس.

من جانبه، دعا عمدة طهران، محمد علي نجفي، الإيرانيين إلى مساعدة عمال البلدية في إزالة الثلوج من على الأشجار، لمنع سقوطها.