مقتل 5 أشخاص في سقوط مروحية هندية

سقطت مروحية في بحر العرب، كانت تقل مسؤولين بشركة نفط هندية إلى وحدات حفر في عرض البحر، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل. وقال ناطق باسم وزارة الدفاع إن سفينة تابعة لخفر السواحل الهندي عثرت على حطام الطائرة وخمسة جثامين.

وتمتلك شركة «بوان هانز» الخاصة للخدمات الجوية، المروحية التي كانت تقل خمسة مسؤولين من شركة النفط والغاز الطبيعي الهندية الرسمية إلى جانب طيارين اثنين، عندما فقدت بعيد الإقلاع من مجال مطار في مومباي.

وقالت وزارة الدفاع، في منشور على تويتر، إن سفن البحرية وخفر السواحل تبحث عن ناجين اثنين.

وكانت المروحية متجهة إلى حقول النفط «مومباي هاي»، الواقعة في عرض البحر على مسافة نحو 160 كيلومتراً غربي العاصمة التجارية للهند.